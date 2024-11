Andrea Sulzbacher, chi è l’ex moglie di Clayton Norcross e perché hanno divorziato

Manca poco ad una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e tra i concorrenti c’è anche Clayton Norcross il celebre Thorne Forrester di Beautiful. La sua vita privata e sentimentale è stata sicuramente meno turbolenta e complessa del suo alter ego nella soap ma non per questo meno piena. Il bell’attore ha avuto quattro storie importanti e svariati flirt e, forse, la storia d’amore più importante della sua vita è stata con Andrea Sulzbacher. Chi è l’ex moglie di Clayton Norcross?

Andrea Sulzbacher è l’ex moglie di Clayton Norcross ma su di lei si hanno poche informazioni che è una donna austriaca, i due sono stati sposati per molti anni ma non hanno avuto figli per scelta. Sul perché hanno divorziato, invece, l’attore in una scorsa intervista ha rivelato: “Abbiamo divorziato circa 3 anni fa; il Covid ha indotto tutti noi a riflettere e capire che quando ami te stesso è più facile essere amato, siamo in costante evoluzione e la storia deve insegnarci a decidere chi vogliamo diventare”.

Clayton Norcross perché non ha avuto figli? “A 70 anni diventare padre sarebbe una grazia”

In numerose interviste rilasciate, Clayton Norcross ha rivelato di non aver avuto figli per scelta. Prima di entrare al Grande Fratello 2024 l’attore statunitense ha rivelato durante una chiacchierata con Silvia Toffanin: “A questa età non so se sarebbe giusto per me, ma se dovesse succedere sarebbe una grazia di Dio” ed incalzato non ha escluso la possibilità di diventare genitore laddove dovesse trovare la compagna della sua vita. “Ora devo trovare la donna giusta, poi sceglieremo cosa fare…”.