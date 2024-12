Clizia Incorvaia scompare dai social e fa preoccupare: “Giornata difficile, dovrei denunciare”

Ha colpito tutti lo sfogo di Clizia Incorvaia sui social dopo ore di silenzio. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello sta trascorrendo dei giorni di Festa in famiglia al Lago di Anterselva, tuttavia qualcosa non è andato per il verso giusto ed anziché postare sui social momenti leggeri e divertenti della vacanza, la compagna di Paolo Ciavarro ha condiviso un video in cui appare visibilmente provata. Cos’è successo a Clizia? In realtà l’influencer non ha rivelato molti dettagli limitandosi solo a dire di aver avuto una giornata molto pesante.

Eleonora Giorgi sull'ex marito Massimo Ciavarro/ "Quando è arrivata la malattia ho capito che lui..."

“Ciao ragazzi scusate se sono scomparsa, oggi è stata una giornata a dir poco difficile, molto complicata. Volevo condividere con voi il mio primo giorno di scii da fondo ma non è stato possibile”, ha premesso Clizia Incorvaia per poi aggiungere: “In questo momento non voglio parlarvi di questa giornata perché dovrei denunciare delle cose importanti che in questo momento non mi va di fare, anche dal punto di vista energetico.” Clizia ha confessato di sentirsi turbata a causa di “cose importanti successe” che dovrebbe “denunciare”, ma non ha fornito, almeno per il momento, ulteriori informazioni su quello che le è successo.

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: "Abbiamo tentato di tutto"/ "Mi serve la sedia a rotelle per uscire"

Cos’è successo a Clizia Incorvaia? La vacanza trasformata in un giallo ma non c’entra Eleonora Giorgi

L’assenza di Clizia Incorvaia dai social in un primo momento hanno fatto ipotizzare che fosse successo qualcosa di grave alla suocera, Eleonora Giorgi. Quest’ultima da mesi sta curando un tumore al pancreas, per fortuna invece l’attrice sta bene e si sta godendo queste feste in compagni della famiglia e dell’adorato nipotino Gabriel. Le parole delle 44enne, infatti, lasciano presupporre che si sia trattato di un’incidente di percorso in vacanza ma cosa nello specifico non è stato rivelato e la loro vacanza si è trasformata in un giallo.