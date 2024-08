Cocktail, film diretto da Roger Donaldson

Martedì 13 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:00, la commedia sentimentale del 1988 dal titolo Cocktail. Il film è diretto dal regista Roger Donaldson, film maker di numerose pellicole di successo, come Il Bounty (1984), Dante’s Peak – La furia della montagna (1997) e Solo per vendetta (2011). Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico J. Peter Robinson, autore delle colonne sonore dei film Nightmare – Nuovo incubo.

Il protagonista del film Cocktail è interpretato dalla stella di Hollywood Tom Cruise, diventato famoso nella metà degli anni ’80 grazie al personaggio di Maverick in Top Gun. Al suo fianco l’attore australiano Bryan Brown, conosciuto per il ruolo di Luke O’Neill nella serie televisiva di successo Uccelli di rovo, e l’attrice Elisabeth Shue, candidata all’Oscar alla miglior attrice per Via da Las Vegas. Nel cast di Cocktail anche Lisa Banes, Laurence Luckinbill, Kelly Lynch, Gina Gershon, Ron Dean e Robert Donley.

La trama del film Cocktail: ascesa e rovina di un barman di successo

Cocktail racconta la storia di Brian Flanagan (Tom Cruise), un ex soldato dell’esercito, pronto ad iniziare una nuova vita nel settore del marketing. Brian sogna di entrare a Wall Street, ma l’assenza di una laurea in campo finanziario azzera qualunque sua possibilità.

Il protagonista decide così di iscriversi al collage, mantenendosi lavorando come barista in un semplice locale. All’inizio Brian si trova ad affrontare molteplici difficoltà, fino a quando incontra Doug Coughlin (Bryan Brown), un barman cinico e diretto, che decide di prenderlo sotto la sua protezione, facendo di lui il suo allievo. I due lavorano così bene insieme che vengono scelti per lavorare in un locale esclusivo di Manhattan, diventando ben presto i barman più famosi della zona, specializzati nella “Flair Bartending”, ovvero la preparazione coreografica di cocktail.

Affascinato da questo nuovo mondo, Brian decide di abbandonare gli studi, assaporando l’idea di aprire un proprio locale. La coppia di amici è però destinata a sciogliersi a causa di una donna, così Brian si trasferisce in Giamaica dove continua a lavorare come barman e dove conosce la bella Jordan Mooney (Elisabeth Shue),di cui si innamora perdutamente.

Un giorno Brian incontra di nuovo per caso Doug, ormai sposato con una donna molto ricca. Quest’ultimo scommette che l’amico non sia in grado di conquistare una donna facoltosa, ma Brian riesce nell’impresa, venendo scoperto da Jordan, che lo lascia e torna a New York.

Seguendo i soldi facili, anche Brian torna a New York con la sua nuova fiamma, ma ben presto si renderà conto che le cose che contano davvero nella vita sono ben altre.