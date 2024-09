Coez ha una nuova fidanzata? Tutto tace sulla vita privata di Silvano Albanese, cantautore e rapper italiano di successo che ha raggiunto la grande fama e popolarità grazie a canzone come “E’ sempre bello” e “La musica non c’è”. Il motore delle sue canzoni e della sua ispirazione artistica è indubbiamente l’amore come ha rivelato proprio il rapper in una vecchia intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: “tutte le canzoni d’amore che ho scritto fino a “Niente che non va” sono per la stessa ragazza. Nell’ultimo disco ci sono ancora un paio di pezzi più vecchi che parlano di lei, “Ciao” e “Le luci della Città”: ci ho messo un po’ ad elaborare la rottura, ma diciamo che se non soffri non fai dei dischi”.

L’amore è sempre stato importante nella vita del rapper e cantautore che non nasconde quanto i sentimenti possano influire sulla produzione di canzone. “Quando si è in coppia, uno esprima lì la dolcezza e non abbia bisogno di riversarla nella musica. Sono stato solo per molto tempo e ho composto una sfilza di canzoni d’amore per colmare un vuoto” – ha confessato.

Coez nelle canzoni parla d’amore e della fidanzata

Coez ha una fidanzata? Dopo l’ex Lola non è dato sapere se il rapper e cantautore sia innamorato di un’altra donna anche se forse per scoprirlo bisognerebbe ascoltare le sue ultime canzoni, visto che in musica riserva tutto il dolore, ma anche la gioia dei sentimenti. “Se sto con qualcuno, quella cosa già mi appaga. Il ritorno alla durezza del sound un po’ “coatto” è di sicuro dipeso da questo” – ha precisato il rapper che in passato è stato legato ad una misteriosa ragazza di nome Claudia, ma soprannominata e conosciuta come Lola. I due sono apparsi in diverse occasioni in pubblico, ma il cantante non ha mai fornito ulteriori dettagli su quella che oramai è una sua ex.

Parlando sempre d’amore, Coez ha aggiunto: “quando sei da solo scrivi d’amore perché ti manca e vuoi colmare quella cosa che ti manca. Se stai con qualcuno quella cosa già ti appaga. Il ritorno alla durezza del sound un po’ da ‘coattello’ dipende da questo”.