Com’è finito Don Matteo 13? Viene alla luce un segreto su Don Massimo

Com’è finito Don Matteo 13? Oggi andiamo a rispondere a questa domanda sulla fiction che ha lasciato senza parole tutti i telespettatori. L’ultima puntata di una delle serie tv più seguite dal pubblico è iniziata con una tragedia, un incidente stradale in cui è stata coinvolta una donna che ha riportato diversi danni fisici. Da questo momento sono iniziate le indagini dei carabinieri che hanno poi portato alla rivelazione di uno dei grandi segreti del protagonista Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Cos’è successo?

Dopo l’incidente, i Carabinieri hanno avviato le indagini che hanno portato alla luce la macchina di Natalina, la quale però aveva prestato il mezzo a Don Massimo. Lui ammette tutto, si prende la colpa e la responsabilità di quanto successo ma c’è ancora qualcosa che non torna. Infatti, si scopre che la sera prima era andato da una donna, la moglie di un malavitoso con la quale aveva avuto una storia prima di diventare prete. Un colpo di scena questo che nessuno si aspettava e che porterà i Carabinieri a continuare ad indagare sul fatto.

Don Matteo 13, come finisce? L’arresto di Don Massimo e la resa dei conti per Anna dopo una sparatoria

Il gran finale di Don Matteo 13 ci regala anche la risposta ad una domanda fondamentale: chi ha scelto Anna tra Marco e Sergio? Andiamo con ordine. Mentre si indaga su Don Massimo, si passa anche alla questione Anna: il maresciallo Cecchini per via di un’incomprensione ha fatto pensare alla mamma della donna di volerla sposare e lei ci ha creduto, dando via a tutti i preparativi per le nozze. Poi il ritorno di Sergio, che ha ripreso la figlia portandola con sè. Intanto, per Marco corre un brutto periodo, dato che è stato lasciato definitivamente dalla fidanzata Valentina. Quest’ultima ha capito che lui è ancora innamorato di Anna, ed effettivamente è proprio così! I due si incontreranno di nuovo per dirsi di amarsi ancora follemente.

Ma non tutto finisce rose e fiori nell’ultima stagione di Don Matteo 13, perchè dopo una notte passata insieme si sono di nuovo allontanati. Il motivo? L’uomo ha scoperto che il desiderio di Anna è quello di andare in Siria e lui non è pronto per un cambiamento di vita così radicale. La fine di Don Matteo 13 avviene con una proposta vera di matrimonio da parte di Cecchini, il maresciallo vittima di un’incomprensione da parte della mamma di Anna. E Don Massimo? Il finale di Don Matteo 13 ci svela che quest’ultimo viene arrestato, ma si scopre poi che non ha colpe. Anna sparerà al boss che cercherà di ucciderlo per poi scappare da Marco: ha capito di voler stare con lui per sempre.