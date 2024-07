Come sta Fedez dopo il ricovero per emorragia interna/ “Dopo il tumore mi hanno ricucito gli organi e…”

E’ un periodo non semplice quello di Fedez, lo ha affermato lui stesso nel video pubblicato quest’oggi sui social per spiegare le ragioni del ricovero per emorragia interna e per rassicurare a proposito delle sue attuali condizioni di salute. Non è la prima volta che il rapper si ritrova a dover far fronte a questo genere di circostanza clinica ed ha spiegato come il tutto sia dovuto all’operazione effettuata mesi fa per rimuovere il tumore.

Fedez ricoverato per un’emorragia interna, come sta?/ “Grazie ai medici”, poi la frecciata a Chiara Ferragni

“Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute dato che sto leggendo degli articoli basati non so su cosa; addirittura parlano di abuso di alcol o droghe e non è assolutamente così”. Inizia così Fedez, sottolineando come siano infondate alcune notizie trapelate nella giornata di ieri volte a giustificare in maniera ‘fantasiosa’ il suo ricovero in ospedale. Il rapper è poi entrato nel merito delle ragioni che lo hanno costretto al tempestivo ricorso alle cure mediche.

Sveva Magatti, chi è la nuova fidanzata di Fedez dopo Garance Authié/ "Ha 20 anni e vive a Como": retroscena

Fedez rassicura i fan dopo il ricovero per emorragia interna: “Sanguinamento minore rispetto all’ultima volta…”

“Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che la dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e sono dunque più fragile in quel punto nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti”. Queste le parole di Fedez nel video pubblicato sui social; le frequenti emorragie interne sono dunque dovute ai postumi dell’operazione per rimuovere il tumore che inevitabilmente hanno indebolito la parte la zona interessata. “Fortunatamente rispetto all’ultima volta è stato un sanguinamento minore. Grazie a tutti per i messaggi, sono veramente di conforto in un periodo non facile per tanti punti di vista; grazie davvero, spero che oggi mi dimettano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA