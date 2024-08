Come un uragano, diretto da George C. Wolfe

Lunedì 5 agosto 2024, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, verrà trasmeso il film drammatico e sentimentale del 2008 dal titolo Come un uragano. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Sparks e la regia è di George C. Wolfe, regista e attore principalmente di teatro, che abbiamo visto ne Il diavolo veste Prada e che qui è al suo esordio dietro la nacchina da presa.

I protagonisti sono Richard Gere e Diane Lane che consolidano la loro efficacia sul grande schermo dopo aver già lavorato in coppia in Cotton Club e ne L’amore infedele – Unfaithful. Completano il cast Viola Davis, Scott Glenn, James Franco, Mae Whitman e Christopher Meloni.

La trama del film Come un uragano: un grande amore e un grande dolore

La narrazione di Come un uragano è incentrata sulla vita di una giovane donna, Adrienne Willis, la quale in seguito ad una serie di vicissitudini negative, decide di trascorrere il fine settimana in una cittadina sulla costa di Rodhante, nella Carolina del Nord.

Adrienne deve prendersi cura della locanda sul mare di una sua amica in sua assenza e spera vivamente di riuscire a ritrovare un pò di serenità, visti i problemi con la figlia adolescente e il suo compagno che spesso la tradisce. Poco tempo dopo il suo arrivo, Adrienne scopre dal meteo che è in arrivo un forte uragano sulla costa e comincia ad avere timore. Intanto, alla locanda, si presenta un cliente, il dottore Paul Flanner che, a causa del maltempo, rimane l’unico ospite.

A differenza della donna, l’uomo non è lì per dimenticare i suoi problemi, bensì per riuscire ad affrontarli. I due si trovano subito in sintonia. I caratteri sono comunque diversi ma, complice l’uragano che incombe, scoprono di avere tante cose in comune e si lasciano andare alla passione. Quando la tempesta finisce, i due si recano in paese per festeggiare l’avvenuta liberazione e, finalmente, rientrati a casa fanno l’amore per la prima volta.

Adrienne e Paul decidono di costruire insieme il loro futuro e, il dottore, spinto dall’entusiasmo e dalla ritrovata tranquillità decide di raggiungere per qualche tempo il figlio in Ecuador, con la promessa di tornare subito dalla sua amata. Tra i due nasce un rapporto epistolare e Adrienne cerca di riprendere in mano la sua vita e il rapporto con sua figlia che non le perdona la separazione dal padre.

Purtroppo, quando giunge il giorno del rientro di Paul, al suo posto arriva il figlio che le comunica la sua morte e nel contempo la ringrazia per aver cambiato l’uomo in meglio. La donna trascorre un brutto periodo dal quale ne esce solo grazie all’amica Jean e alla figlia Amanda che nel frattempo ha compreso la vera motivazione della separazione dei genitori. La pellicola termina con Adrienne che assiste a una scena incredibile sulla spiaggia e cioè il passaggio di alcuni cavalli di cui aveva parlato al suo amato.