Anna Lou Castoldi nel cast di Ballando con le stelle 2024: l’indiscrezione

Il cast di Ballando con le stelle 2024 è stato annunciato in forma ufficiale dai canali social del programma, ma non sarebbe ancora del tutto completo e c’è spazio per un ultimo concorrente a sorpresa che presto verrà comunicato. A rivelare questa indiscrezione è TvBlog: Milly Carlucci, infatti, non avrebbe ancora completato l’intera formazione di questa nuova edizione e avrebbe deciso di puntare anche su Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Sarebbe proprio la giovane attrice, che abbiamo visto recitare nella serie Netflix Baby 3, l’ultimo concorrente della prossima edizione che, tuttavia, attende ancora di essere ufficializzato dal profili social del dance show di Rai 1. La presenza della ragazza sul palco, come fa notare TvBlog, chiuderebbe un cerchio familiare dal momento che anche i genitori in passato hanno partecipato alla trasmissione in veste di concorrenti (Asia Argento nel 2016, Morgan nel 2021).

Ballando con le stelle 2024, i concorrenti ufficiali e il cast dei coach rivoluzionato

Milly Carlucci punterebbe dunque su Anna Lou Castoldi per chiudere le selezioni di Ballando con le stelle 2024 e completare il cast della nuova edizione, in partenza dal prossimo 28 settembre, come sempre in onda ogni sabato sera su Rai 1 subito dopo il TG1 delle 20.00. La figlia di Morgan e Asia Argento va dunque ad aggiungersi ad un già folto cast composto da Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, Nina Zilli, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Massimiliano Ossini, Federica Nargi, Furkan Palali, i Cugini di Campagna e Tommaso Marini.

Di recente sono state rivelate anche interessanti novità per quanto riguarda il cast dei maestri di ballo: fuori Lucrezia Lando e Simone Casula, dentro tantissime new entry, ovvero Erica Martinelli, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Giovanni Pernice. A loro si aggiungono i coach già confermati e che hanno fatto la storia del programma negli anni precedenti: Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Angelo Madonia, Pasquale La Rocca e Luca Favilla.