Chi desidera partecipare ai concorsi 2024 può farlo in extremis. Anche se la giornata di oggi (Ferragosto) per molti è una vacanza, se si da priorità al lavoro è il momento giusto per attivarsi e candidarsi.

Alcuni bandi sono in scadenza imminente (come per gli infermieri dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova la cui scadenza è domani 16 agosto).

I bandi pubblici sono una via alternativa ai giovani che cercano un impiego stabile e sicuro. Naturalmente le mansioni differiscono in base all’ente per la quale si lavora, ma grazie a questi numerosi bandi è possibile tentare di farsi assumere anche a tempo indeterminato.

Concorsi 2024: a quali bandi si può partecipare?

Di seguito vedremo tutti i concorsi del 2024 che sono anche (e soprattutto) in prossimità delle ferie estive e del giorno di Ferragosto. Dal bando per entrare all’Inail all’Asp di Bologna, dall’impiego presso Unioncamere al Ministero dell’Interno e Difesa.

Concorso Inail 2024

Ancora altri concorsi Inail in questo 2024 a cui poter partecipare. Il primo che prevede l’assunzione di 36 unità in consulenza tecnica per l’edilizia-Ctel scade domani venerdì 16 agosto. Mentre il 22 agosto è possibile inviare la domanda per i 108 posti da ricercatore e 83 posti da tecnologo.

Tuttavia è bene restare informarti sui concorsi Inail del 2024 in quanto l’ente ha fatto sapere che prossimamente sono previsti nuovi impieghi: in particolar modo l’assunzione di 111 ispettori come da decreto-legge Agricoltura.

Il concorso dell’Asp di Bologna

Tra i bandi previsti in scadenza nelle vacanze estive c’è quello dell’Asp Città di Bologna. L’ultimo termine per essere assunti come assistente sociale (solo 10 posti disponibili) è il 17 agosto.

Un’ottima opportunità per poter essere assunti con un contratto a tempo indeterminato presso il Servizio Sociale Bassa Soglia, l’Area Coesione Sociale e il Servizio Protezioni Internazionali.

I concorsi Unioncamere

Anche Unioncamere ha indetto due concorsi in scadenza il 19 agosto prevedendo l’assunzione di 5 funzionari da inserire nel profilo professionale “gestore dei processi”, e due quadri intermedi.

Per inviare correttamente la domanda è possibile farlo attraverso la piattaforma ufficiale di Unioncamere. All’interno è possibile accedere alla documentazione contenente i dettagli per il concorso.

Ministero dell’Interno e Difesa

Il concorso promosso dal Ministero dell’Interno prevede il reclutamento di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato i cui candidati possono tentare di far domanda entro il 22 agosto.

Sempre entro il 22 agosto 2024 il Ministero della Difesa ha previsto un bando per 1000 assistenti e 100 funzionari. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma inPA.

Ispettorato del lavoro

Infine l’Ispettorato del lavoro ha previsto un bando con cui reclutare 750 ispettori di vigilanza tecnica, salute e sicurezza in 13 regioni italiane, con scadenza al 28 agosto. Nel bando si legge: