CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SI RITORNA AL PROGRAMMA COMPLETO

I consigli Fantacalcio Serie A tornano protagonisti oggi, venerdì 10 gennaio 2025, perché la ventesima giornata di campionato si aprirà con un anticipo già stasera e di conseguenza dovrete fare oggi le vostre scelte di formazione, anche se il venerdì presenta alcune complicazioni, specie per i match della domenica e del lunedì in caso di giocatori ancora in bilico circa il loro impiego – e ve ne ne sono parecchi anche di spicco, da Khvicha Kvaratskhelia a una buona fetta della difesa dell’Inter con Acerbi, De Vrij e Pavard, quindi dovrete tenere conto anche di queste potenziali difficoltà aggiuntive.

Parliamo allora proprio di Lazio Como per aprire i nostri consigli Fantacalcio verso la prima giornata di ritorno della Serie A: in copertina potremmo mettere Dia ed Isaksen, che dovranno essere protagonisti nel giorno in cui Zaccagni e Castellanos sono contemporaneamente squalificati nell’attacco della Lazio, mentre come al solito potrebbe essere Nico Paz il nome che maggiormente catalizza l’attenzione fra gli ospiti del Como. Un nome a sorpresa potrebbe essere Alexis Sanchez, reduce da una prima parte di campionato tormentata dai problemi fisici, il cileno potrebbe essere titolare contro l’Atalanta in una partita che promette scintille e avrà naturalmente molti nomi intriganti anche per il Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNI NOMI SU CUI PUNTARE

Sempre fra le partite del sabato, il gol di Kenan Yildiz è stato l’unico sorriso per la Juventus in Supercoppa e il giovane turco può quindi essere il nome di spicco nei consigli Fantacalcio per i bianconeri nel derby della Mole contro un Torino che invece spera soprattutto in Che Adams per ribaltare la storia. La Supercoppa però ha dato gloria soprattutto al Milan, i rossoneri giocheranno contro il Cagliari in casa e quindi questa potrebbe essere l’occasione giusta per puntare sia su chi in verità ha sempre fatto bene contro Christian Pulisic, sia su chi sembra finalmente tornato ai suoi livelli come Theo Hernandez.

Due gol nelle ultime tre partite giocate per Lautaro Martinez sono la buona notizia in casa Inter, mentre il rilancio di capitan Lorenzo Pellegrini dopo il derby di Roma è naturalmente una potenziale ottima notizia anche per i consigli Fantacalcio, almeno per i Fanta-allenatori del capitano giallorosso. Scott McTominay e Moise Kean potrebbero infine essere i maggiori beneficiari degli incontri di Napoli e Fiorentina rispettivamente contro il Verona (peggiore difesa del campionato) e il Monza, che è invece il fanalino di coda in classifica.