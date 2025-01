CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: NOMI IN EVIDENZA… E IN CONTRAPPOSIZIONE

Per i consigli Fantacalcio Serie A vogliamo scegliere a questo giro due soli nomi da mettere a confronto fra loro, tentazione forse inevitabile nella ventunesima giornata, che metterà di fronte il capocannoniere del campionato e il portiere invece meno battuto, per di più in una sfida di enorme significato per la rincorsa al tricolore. Lo avrete già capito: parliamo di Mateo Retegui e Alex Meret, nomi di spicco ovviamente in Atalanta Napoli, anche se la formazione per il Fantacalcio dovrete farla già oggi, venerdì 17 gennaio 2025, entro il fischio d’inizio del primo anticipo Roma Genoa.

Dobbiamo subito dire che l’incrocio sarà fatalmente un po’ a rischio, perché il capocannoniere e il migliore portiere uno di fronte all’altro avranno come evidente conseguenza che almeno uno dei due non coglierà particolari soddisfazioni, anche se si potrebbe sempre ipotizzare un gol di Retegui nel contesto di una grande prestazione di Meret con tante parate per il portiere del Napoli, che potrebbe essere una via di mezzo che salverebbe entrambi nei consigli Fantacalcio, ma questo ce lo dirà domani la partita di Bergamo…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: MATEO RETEGUI VS ALEX MERET

Arriviamo allora a parlare in dettaglio di questi due nomi tanto attesi. Mateo Retegui si è appena messo alle spalle uno stop per infortunio e lo ha fatto nel migliore dei modi: rientro a partita in corso contro la Juventus e gol decisivo per il pareggio in rimonta dell’Atalanta. Più in generale e limitandoci al campionato, per dare i numeri che contano per i consigli Fantacalcio, questa è senza dubbio la stagione della consacrazione per l’oriundo ex Genoa: 13 gol più tre assist in 18 presenze, alla media di una rete segnata ogni 76 minuti giocati, quindi potenzialmente più di uno a partita.

Dall’altra parte ecco un Alex Meret che sembra essere tornato sui livelli dello scudetto di Luciano Spalletti e insegue naturalmente il medesimo obiettivo con Antonio Conte. Le presenze in questo campionato sono 17, i gol subiti solamente undici e le partite senza gol subito ben dieci, delle quali le ultime tre consecutive da Natale in poi. Una delle poche macchie fu lo 0-3 casalingo proprio contro l’Atalanta al Maradona, con gol anche dello stesso Retegui: Meret coglierà la rivincita domani o farà di nuovo festa l’italo-argentino?