CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FORMAZIONE PER LA QUINTA GIORNATA OGGI!

Dopo le prime emozioni della Champions League, nel weekend naturalmente torna il campionato e con esso anche i consigli Fantacalcio di Serie A. Attenzione perché in questa quinta giornata sono in programma ben due anticipi al venerdì, per cui la prima doverosa avvertenza – forse banale, ma sempre fondamentale – è che avrete tempo per stilare la vostra formazione del Fantacalcio solamente entro le ore 18.30 di oggi pomeriggio, 20 settembre 2024, quando avrà inizio il primo di questi anticipi, che sarà Cagliari Empoli.

Questa sarà soprattutto la giornata del doppio big-match Juventus Napoli e Inter Milan. Tra i bianconeri brilla soprattutto una difesa che in campionato non ha ancora incassato gol, sebbene dall’altra parte la coppia Kvaratskhelia-Lukaku stia già cominciando ad offrire indicazioni molto interessanti ad Antonio Conte, quindi anche nei consigli Fantacalcio non è semplice dire chi possa avere la meglio fra queste due tendenze opposte, destinate fatalmente a scontrarsi all’Allianz Stadium.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA QUINTA GIORNATA?

Per quanto riguarda invece il derby di Milano, ecco che un punto decisamente critico per i consigli Fantacalcio è rappresentato dalla difesa del Milan, che soffre sia in velocità (come abbiamo visto fin dalle prime giornate di campionato) sia sulle palle da fermo, come il Liverpool ha indicato in maniera spietata in Champions League. Potrebbe approfittarne l’Inter, con Barella e Acerbi in copertina dopo la partita a Manchester, anche se Pulisic – forse il più in forma tra i rossoneri – proverà a cambiare la storia recente dei derby di Milano.

Uscendo dai due big-match, dobbiamo sicuramente spendere una citazione per Thauvin, l’uomo copertina dell’Udinese capolista a sorpresa, anche se per i friulani si annuncia impegnativo l’esame contro una Roma reduce dalla scossa del cambio di allenatore. Valentin Castellanos, tanto per restare nella Capitale, per il momento sta riuscendo a non far rimpiangere un bomber leggendario come Immobile in casa Lazio, infine vogliamo parlare di Bonny e Man per rendere meriti a un Parma che ci offre partite mai banali e quindi ricche di bonus per i consigli Fantacalcio, anche se non sempre di punti per gli emiliani.