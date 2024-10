CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FATE OGGI LA FORMAZIONE!

Quando la giornata inizia già al venerdì bisogna stare particolarmente attenti e questo è il caso anche della nona giornata di Serie A con i consigli Fantacalcio per cui, nonostante gli impegni nelle Coppe europee siano terminati appena ieri sera, per la vostra formazione per il Fantacalcio il termine è quello delle ore 18.30 di oggi pomeriggio, venerdì 25 ottobre 2024, dal momento che avremo ben due anticipi del turno che in compenso non proporrà posticipi al lunedì, per cui già domenica sera avrete i verdetti circa le vostre scelte e quelle dei vostri avversari.

Tra coloro che scenderanno in campo già oggi potremmo spendere una citazione in particolare per Nico Paz nei consigli Fantacalcio Serie A, perché il giovane talento del Como si sta mettendo in luce in maniera speciale. Un altro nome nuovo che ormai conosciamo abbastanza è quello di Che Adams, il loro incrocio in Torino Como potrebbe essere il momento più significativo del venerdì.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: QUALCHE DRITTA PER LA NONA GIORNATA

Proseguendo nella nostra panoramica sui consigli Fantacalcio, il capocannoniere Mateo Retegui si prende una citazione d’obbligo, anche considerando il fatto che l’Atalanta giocherà in casa contro il Verona. Proprio i gialloblù hanno risvegliato il Monza nella scorsa giornata e allora un’altra citazione potrebbe essere rivolta a Dany Mota, autore di una doppietta di fondamentale significato per i brianzoli di mister Alessandro Nesta nel posticipo di lunedì.

Nei consigli Fantacalcio meritano una citazione anche Colpani e Cataldi: d’accordo, ipotizzare altre doppiette in coppia per i due calciatori della Fiorentina è praticamente impossibile, però stanno bene e potrebbero ancora riservare soddisfazioni ai Fanta-allenatori che crederanno in loro. Una riflessione particolare invece va spesa per i giocatori di Inter e Juventus: verso il derby d’Italia, valutate per bene su chi puntare e invece a chi sarebbe meglio dare un (virtuale) turno di riposo al Fantacalcio…

