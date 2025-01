Si chiamava Elisa Marchesini la 15enne che è stata investita oggi a Cremona da un bus, morendo sul colpo. L’episodio, drammatico, è accaduto attorno alle ore 7:40, orario di punta per il traffico mattutino, durante il quale i vari studenti raggiungono gli istituti dove studiano. La ragazzina, come scrive il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, stava attraversando a piedi la strada, in via Dante, quando è stata appunto travolta da un bus carico di studenti. Per la 15enne Elisa Marchesini, studentessa del Sofonisba Anguissola, liceo delle scienze sociali, non c’è stato nulla da fare, visto che una volta che gli uomini dei soccorsi si sono recati sul luogo dell’investimento non hanno purtroppo potuto fare altro che constatarne il decesso.

A guidare il bus un uomo di 55 anni che stando a quanto scrive il quotidiano di via Solferino stava procedendo da piazza Libertà per recarsi verso via Dante Ruffini: qui è stata travolta la ragazzina, non troppo distante dal semaforo per attraversare la strada. Non è ben chiaro se fosse rosso o verde, fatto sta che l’autista ha raccontato alle forze dell’ordine di non essere riuscito a frenare in tempo, di conseguenza il mezzo ha impattato violentemente contro la 15enne, e per la stessa non vi è stato scampo.

CREMONA, 15ENNE INVESTITA DA BUS: APERTA UNA INDAGINE

Sulla vicenda è stata aperta una indagine con le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, anche ascoltando le testimonianze delle numerose persone che hanno assistito all’incidente, visto che a quell’ora i bus erano pieni di alunni. Il Corriere ha pubblicato alcune delle parole dei giovani, come ad esempio chi ha detto di aver sentito un forte rumore, un botto. Nel frattempo il bus è stato messo sotto sequestro per tutti gli accertamenti, mentre l’autista è rimasto sotto choc dopo aver visto il corpo esanime della giovane.

Straziante la scena della famiglia, che si è recata sul luogo dell’incidente per piangere la propria figlia, riconoscendo quindi il cadavere della stessa 15enne. Ma cosa è successo di preciso? Ha sbagliato la giovane, magari attraversando la strada non calcolando bene i tempi, oppure lo stesso bus, forse per una distrazione? Risposte che verranno date dagli inquirenti, che vogliono andare a fondo, e una grossa mano in tal senso dovrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona, sperando che abbiano inquadrato lo scontro.

CREMONA, 15ENNE INVESTITA DA BUS: LE PAROLE DEL PRESIDE

I compagni di classe sono ovviamente sgomenti dopo la notizia, numerosi coloro che sono scoppiati in un pianto, non reggendo questa tragedia. Marina ed Alessia, ad esempio, parlano di Elisa Marchesini come di una ragazza buona e gentile, che non aveva mai fatto niente di male e che era piena di interessi, facendo nuoto e teatro. Il preside del Liceo, Roberto Calabrese, ha invece precisato che ha iniziato a comprendere che qualcosa fosse successo quando molti alunni erano in lacrime, a cominciare dai compagni della povera Elisa, che non vedendola arrivare hanno iniziato a chiamarla al telefono, senza che però nessuno dall’altro capo rispondesse.

“Sino all’ultimo abbiamo sperato”, ha raccontato ancora il preside, aggiungendo che in seguito è purtroppo arrivata la conferma che una studentessa era deceduta. “Siamo veramente addolorati”. Anche i docenti hanno un bel ricordo di Elisa: “Sempre puntuale”, ma anche una ragazzina solare, positiva, “i suoi compagni sono sconvolti”. Una tragedia che è stata anche commentata dall’azienda dei trasporti del bus che ha investito la 15enne di Cremona, dicendosi sconvolta e unendosi nel profondo dolore che in queste ore stanno provando la famiglia di Elisa nonché i suoi parenti e gli amici più stretti. Una notizia terribile, di quelle che purtroppo non vorremmo mai scrivere, ma che è accaduta veramente, spezzando la vita ad una giovane ragazza.