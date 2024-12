Cristiano Malgioglio è pronto a celebrare la lunga notte di Capodanno nel concerto – evento “L’Anno che verrà“, la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno. Una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2024 e festeggiare l’arrivo del 2025. Tra questi c’è anche l’unico ed insostituibile Cristiano Malgioglio che sul palcoscenico, allestito nella splendida Piazza della Indipendenza di Reggio Calabria, pronto a far ballare tutto il pubblico con i suoi brani tra cui anche l’ultimo singolo “Rosa Tormento” con cui ha scalato le classifiche di streaming. Un brano contagioso e travolgente che proprio il paroliere che raccontato: “questa Rosa quindi sono io ed è una Rosa che ha paura di essere abbandonata”.

Ocean's Eleven, Rete 4/ Trama e cast del blockbuster di Soderbergh, oggi 31 dicembre 2024

Non solo, Malgioglio parlando del significato della sua nuova canzone ha aggiunto dalle pagine delll’Adnkronos: “la dedico a tutta le donne che hanno sofferto per amore e che stanno ancora aspettando il loro principe azzurro”. Ad accompagnare il brano anche un videoclip in cui c’è la bellissima Samira Lui scelta proprio dal cantautore tra più di 100 modelle!

La spacconata, Rete 4/ Trama e cast dell'avventuroso western di Alfonso Brescia, oggi 31 dicembre 2024

Cristiano Malgioglio: da Rosa Tormento a Beautiful

Il 2024 è stato l’anno di Cristiano Malgioglio re delle classifiche musicali, ma anche del piccolo schermo. La sua presenza, infatti, si è fatta sentire nella giuria di Tale e Quale Show, ma anche nel serale di Amici di Maria De Filippi dove è stato uno degli indiscussi protagonisti. Ora la sua voce risuona più forte che mai sulle note di “Rosa Tormento”, super hit che fa cantare e ballare tutti, ma non finisce qui visto che per il 2025 ha in serbo tante sorprese. A cominciare dal ritorno in una serie tv di successo internazionale del calibro di Beautiful: “farò la parte di un cattivo italo americano”.

Dennis - La minaccia di Natale/ Trama e cast del film tratto da Dickens, oggi 31 dicembre 2024

Malgioglio è pronto a trasferirsi a Los Angeles per da fine gennaio 2025 per le riprese delle puntate, ma prima si è messo sotto con lo studio dell’inglese per migliorare la sua pronuncia. Infine parlando d’amore a Verissimo ha confessato: “ho avuto tanti amori ma sono sempre rimasto solo”. Il motivo? Il cantante ha rivelato: “ho paura di essere abbandonato e di soffrire e quindi lascio tutti io!”.