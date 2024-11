Alcuni anni fa Cristiano Malgioglio si è trovato ad affrontare un momento piuttosto duro. Lo showman ha scoperto di avere un melanoma, scoperto e operato dal professor Mercuri, luminare di dermatologia. Il melanoma è stato scoperto dal volto televisivo durante un esame piuttosto comune ma importantissimo, quale la mappatura dei nei. “Se non avessi incontrato lui o l’avessi trascurato, perché dovevo partire in Brasile per la promozione del disco, sarei morto” ha spiegato Malgioglio qualche tempo fa, parlando pubblicamente della malattia che lo aveva colpito.

Quando infatti il medico ha esaminato i suoi nei, gli ha detto che si sarebbe dovuto occupare subito della sua salute per togliere il melanoma. “Quando mi ha detto che potevo avere cinque mesi di vita, sono impazzito” ha spiegato Malgioglio. Così, è cominciato un periodo non proprio semplice per il personaggio tv, che non ha vissuto affatto bene quei mesi di paura e preoccupazione. “Mi facevo la barba e piangevo” ha rivelato ancora in tv.

Cristiano Malgioglio, malattia e perché porta sempre gli occhiali

Parlando ancora della malattia, Cristiano Malgioglio ha raccontato di aver scoperto assolutamente per caso di avere un melanoma. “Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo”. Così ha deciso di farsi controllare e i medici, dopo la mappatura dei nei, hanno deciso di operarlo subito, dicendogli che altrimenti gli sarebbero rimasti pochi mesi di vita. “Dovevo partire per il Brasile, sulla scia del successo di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’” ha spiegato lo showman, che ha così ritardato la sua partenza per farsi curare, dando ovviamente precedenza alla sua salute.

Inoltre qualche mese fa, a Verissimo, Cristiano Malgioglio si è presentato senza gli occhiali che normalmente porta. “Molti penseranno che ho fatto la blefaro, no, non è così, io portavo quelle lenti scure perché avevo problemi con le luci e finalmente dopo tanto tempo l’ho risolto e adesso tutto è passato” ha raccontato. Dunque, anche questo problema è stato superato con forza di volontà e impegno da parte del noto personaggio tv, molto amato dagli italiani.