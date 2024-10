Ecco perché Cristina Scuccia ha deciso di interrompere la sua “missione”

Da parecchio tempo, ormai, Suor Cristina è semplicemente Cristina Scuccia. L’ex suora ha da tempo abbandonato la vita religiosa, trovando un equilibrio diverso e continuando comunque ad avere fede. Molti tuttavia si domandano perché sia arrivata a questa decisione per certi versi sorprendente. Nella vita però si cambia e chissà se sia stato l’impatto con la tv a spingere Cristina ad abbandonare i panni di suora. In una intervista rilasciata a Verissimo, la Scuccia ha spiegato dettagliatamente i motivi che l’hanno portata a cambiare vita e rinunciare alla sua missione.

“Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine”, ha raccontato Cristina Scuccia nel salotto di Silvia Toffanin. “A volte è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”, le parole dell’ex suora siciliana. La classe 1988, oggi, ha preso una direzione diversa, senza però dimenticare quindici anni di vita religiosa.

Suor Cristina ora è semplicemente Cristina: “Sono stati gli anni più belli della mia vita, poi però…”

“Soni stati gli anni più belli della mia vita” ha ammesso ai microfoni di Sivia Toffanin, ripercorrendo il suo percorso con la fede. Che appunto non si ferma: “Suor Cristina è dentro di me, se sono quella che sono oggi è anche grazie a suor Cristina”.

La Scuccia dice di credere più di prima e che questo cambiamento radicale è semplicemente parte della sua crescita come persona. “Ho chiesto l’aiuto di una psicologa, perché non riuscivo a capire che fossi, ma Dio non l’ho mai messo in discussione”, ha assicurato Cristina, oggi impegnata con le sue più grandi passioni: il canto in primis.

