Cristina Tenuta chiude la conoscenza con Ernesto e Alessio a Uomini e Donne: Tina Cipollari sbotta e accusa la dama

Cristina Tenuta ha deciso di chiudere la conoscenza anche con i suoi ultimi due pretendenti: Ernesto e Alessio. Per la dama di Uomini e Donne non è scattata la scintilla e lo ammette al centro dello studio, guardandoli negli occhi: “Ho tenuto entrambi e ho visto entrambi la sera che siamo usciti di qui. Sono due persone carine, ho passato una bellissima serata con entrambi ma con Alessio ho avuto l’interesse di continuare e non con Ernesto. Mi sono voluta dare una possibilità in più con Alessio però ho capito che neppure con te è scattato nulla.”

Le dichiarazioni della dama scatenano, però, l’ira di Tina Cipollari: “È inaccettabile Cristina questo comportamento! – tuona l’opinionista – Sei diventata un problema per me, mi chiedo se hai un uomo fuori. È impossibile che una donna si fermi solo all’aspetto fisico come fai tu, mi fai scattare dei dubbi…”

Cristina Tenuta: “Io un uomo fuori? No, ecco chi mi piace”

Cristina nega di avere un uomo fuori, ammettendo che, se così fosse, non avrebbe problemi ad ammetterlo. Poi spiega che, semplicemente, ha bisogno di essere colpita davvero da un uomo per non perdere subito interesse nei suoi riguardi: “Io sono così, non posso fingere! Se non mi scatta… io sono per il colpo di fulmine, che ti devo dire.” I dubbi nei confronti di Cristina Tenuta non si placano né da parte di Tina che da Gianni Sperti, che le fa notare come, probabilmente, il problema sia lei e non gli uomini che incontra. Per fare chiarezza, la dama spiega che gli unici cavalieri ad averla colpita dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne sono Armando Incarnato e Mario Cusitore: “È questo il genere di uomo che mi piace”, aggiunge. “Cercheremo allora dei sosia di loro due” chiude sarcastica Tina.