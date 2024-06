Cristina Tenuta contro Armando Incarnato e Ida Platano dopo Uomini e Donne?/ Un messaggio insinua il dubbio

Cristina Tenuta, Armando Incarnato e Ida Platano: scambio di frecciatine dopo Uomini e Donne?

Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza e tornerà in onda a settembre con la nuova stagione ma i protagonisti continuano a creare dinamiche attraverso contenuti social che, in alcuni casi, sembrano delle vere frecciatine tra loro. E’ quanto accaduto, nelle scorse ore, tra Cristina Tenuta, Armando Incarnato e Ida Platano che, a distanza, hanno scatenato la discussione tra gli appassionati del programma di Maria De Filippi che continuano a seguire con molto interesse non solo le coppie nate all’interno della trasmissione ma anche i protagonisti che non sono riusciti a trovare l’amore. Tra questi c’è sicuramente Ida che ha concluso il trono senza scegliere ricevendo il totale appoggio di Armando Incarnato che ha ringraziato pubblicamente.

“Ida è una ragazza a cui voglio davvero tanto bene, è da apprezzare punto e basta…Ma perché per caso c’è qualcuno che ha il coraggio di dire il contrario? Dove ha sbagliato sta ragazza? Fatemi capire…Solidarietà femminile nei suoi confronti pari a zero. Perché anche le donne sono arrivate ad un punto di utilizzarla solo per visibilità. Protezione e tutela da parte degli uomini, non ve lo dico neanche. Là dentro ognuno si è fatto i ca**i suoi […] Ed io dovrei restare in silenzio? Adesso le pubblico io le storie, anzi adesso sapete che faccio? Adesso la vado proprio a trovare”, è stata la reazione di Armando.

La reazione di Cristina Tenuta allo scambio di messaggi tra Armando Incarnato e Ida Platano

Dopo lo scambio di messaggi tra Armando Incarnato e Ida Platano, un messaggio di Cristina Tenuta è stato interpretato come una frecciatina nei confronti dell’ex cavaliere e dell’ex tronista di Uomini e Donne. Cristina, in passato, è uscita con Armando Incarnato e non ha mai nascosto di provare per lui un forte interesse mentre con Ida Platano non c’è mai stata molta simpatia e anche durante il percorso da tronista di Ida non sono mancate le discussioni. Un messaggio sull’amicizia della Tenuta, così, ha insinuato il dubbio che possa essere una frecciatina proprio per Ida e Armando.

“Comunque ragazzi miei siamo veramente messi male male. Perché c’è gente che, oltre a non conoscere il significato della parola amore, non conosce il significato della parola amicizia. Ma anche lealtà, onestà, sincerità, reciprocità. A molti, tutto questo, è sconosciuto. Quindi consiglio loro di aprire un attimo il vocabolario”, le parole di Cristina.











