Non si può vivere solo di lavoro. Se da una parte Damiano David ha messo in pausa il progetto Maneskin per dedicarsi alla sua carriera da solista, con tanto di tour mondiale annunciato, dall’altra l’amore va davvero a gonfie vele perché ormai da un anno fa coppia fissa con la cantante e attrice statunitense Dove Cameron (29 anni). In occasione del suo compleanno Damiano David ha voluto farle una dedica commovente e decisamente romantica.

“Ti amo, angelo. Buon compleanno alla persona più bella e intelligente che abbia mai conosciuto”, ha scritto Damiano per la sua fidanzata Dove Cameron, definendola anche dolce, sexy, premurosa, divertente, carina e talentuosa, chiudendo col dire che ancora non ci crede che è la sua ragazza. Una dedica che ha fatto sognare ancora di più i loro fan e che avrà fatto piacere alla diretta destinataria.

Da un anno il cuore di Damiano David, frontman dei Maneskin, è tornato a battere per la bella Dove Cameron. Lo scorso ottobre hanno festeggiato il loro primo anniversario, anche in quell’occasione le loro foto sono state accompagnate da una frase romantica. Il loro debutto ufficiale come coppia è avvenuto lo scorso febbraio ai Grammy Awards, ma i primi avvistamenti risalgono al 2023. La vita a Los Angeles per Damiano è piena di sogni che hanno a che fare con la musica e l’amore.

Messi in pausa i Maneskin fino a data da destinarsi, Damiano David ha debuttato come solista e a partire da settembre sarà occupato con un tour in giro per il mondo, con oltre trenta date: oltre ai due appuntamenti in Italia (il 7 ottobre e l’11 ottobre) sarà a Varsavia, Australia, Giappone, Sud America e poi Nord America. Come ha raccontato lui stesso in una recente intervista rilasciata a Vogue Italia se il suo album da solista dovesse mai risultare un flop commerciale, oltre che di critica, di certo non sarà un verdetto glaciale sul suo talento innegabile. Intanto i fan sperano che questo suo album da solista non sia la pietra tombale sul progetto del gruppo che è conosciuto in tutto il mondo.

