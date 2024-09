Danilo, Andrea e Juri: tutto sui nuovi cavalieri di Uomini e Donne

Non solo ritorni, ma anche nuovi protagonisti nel trono over di Uomini e Donne. Nel corso della puntata trasmessa il 24 settembre, Maria De Filippi ha invitato Danilo, Andrea e Juri ad accomodarsi al centro dello studio per presentarsi ufficialmente. “Mi chiamo Danilo, vengo da Napoli, ho 46 anni e sono un comandante di mega yacht. Vivo in giro per il mondo e recentemente ho deciso di darmi una calmata. Ho due figli con due donne diverse. Una volta mi sono sposato e una volta ho convissuto” – dice Danilo.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ospiti a Uomini e Donne/ Maria "Siete dimagriti". Tina "Tra ses*o..."

“Poi non ho più avuto storie sia per il lavoro sia perché le donne, scoprendo il mio lavoro, non si fidano”, aggiunge ancora il cavaliere. “Io ti auguro di trovare la donna, ma non credo ci sia una donna in grado di aspettarti un anno e mezzo”, commenta Tina Cipollari.

La presentazione di Andrea e Juri a Uomini e Donne

Spazio, poi, ad Andrea: “Lavoro in gioielleria, dipingo e ho aperto un agriturismo in Toscana. Ho aperto da due mesi e sono soddisfatto di questa cosa. Ho un figlio di sette anni e la mia relazione è finita da un anno. Ho voglia di trovare una persona che abbia voglia di restare perché le cose si vedono nel tempo ed oggi non c’è più la voglia di lottare. Sono una persona sincera, dinamica, amo viaggiare da solo. Odio i tradimenti e per me la donna dev’essere un valore aggiunto altrimenti preferisco stare da solo”, spiega.

Alessandro e Maria Teresa tornano a Uomini e Donne/ "Siamo entrambi testardi, io non capisco lei..."

L’ultimo a presentarsi è Yuri: “Io sono Yuri, ho 38 anni e sono un amante del vintage. Non mi piace il calcio, mi piacciono gli sport d’acqua. No so come sarà il mio percorso qua, ma sarò il più sincero e trasparente possibile perché non voglio prendere in giro nessuno. Se uscirò con una persona da qui, vorrà dire che avrò trovato ciò che cercavo. Non sono divorziato, non sono mai stato sposato, non ho figli e sono single ormai da un anno”.