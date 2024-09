È durata poco la gioia della vittoria contro il Parma per David Neres, derubato dopo la partita del Napoli al Maradona. I tifosi lo hanno scoperto dalla moglie del calciatore, che su Instagram si è scusata con i tifosi che stavano aspettando il marito fuori l’hotel Parker dove soggiorna: purtroppo mentre provavano a lasciare lo stadio al termine della partita di Serie A, due malviventi in sella a una motocicletta hanno distrutto l’auto e derubato il calciatore.

Da una prima ricostruzione è emerso che due persone si sono avvicinati al van che stava accompagnando la coppia all’hotel Parker: prima hanno rotto il vetro, poi gli hanno puntato una pistola minacciandolo, così da farsi consegnare l’orologio. Il giocatore brasiliano non ha esitato nel farlo, poi i rapinatori sono fuggiti. David Neres ha denunciato la rapina alla polizia ed è stato accompagnato in hotel, dove c’erano alcuni tifosi ad aspettarlo per chiedergli autografi. Ma erano ignari della rapina, quindi la moglie del calciatore ha voluto spiegare cos’era successo.

DAVID NERES DERUBATO, LA MOGLIE INTERVIENE SUI SOCIAL

La serata molto bella dal punto di vista sportivo per David Neres è stata rovinata dalla rapina dopo Napoli-Parma. La vicenda ha scosso, e non poco, il calciatore, che infatti è stato visto schivare tutti all’arrivo in albergo, dove è entrato a testa bassa. Un atteggiamento che ha stupito i tifosi partenopei, che lo stavano aspettando proprio per salutarlo, scattarsi qualche selfie insieme e chiedere degli autografi.

Proprio per questo la modella tedesca Kira Winona, moglie del calciatore, si è addirittura scusata con i tifosi napoletani con la storia pubblicata su Instagram. Al momento non si sa nulla riguardo la rapina, perché gli unici dettagli emersi sono quelli riguardanti il valore dell’orologio consegnato dal giocatore del Napoli che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si aggirerebbe sui 100mila euro circa.

