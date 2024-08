Delitti ai Caraibi 2, anticipazioni puntata 6 agosto 2024 su Rete 4

In questo martedì 6 agosto c’è un doppio appuntamento sulle frequenze di Rete 4 per quanto riguarda la serie televisiva Delitti ai Caraibi 2. Due nuovi episodi vanno in onda a partire dalle ore 21:25, rispettivamente intitolati Doppia identità e Corsa contro il tempo.

Nel primo dei due episodi della nuova puntata di Delitti ai Caraibi 2, come svelano le anticipazioni, si avrà a che fare con un giovane ragazzo che diventa principale testimone di un efferato un omicidio. Il giovane, in realtà, si presenta in maniera sorprendente in quanto asserisce di aver visto morire una persona. Si tratta di una denuncia in attesa di cui praticamente nessuno sa nulla. Il mistero si fa sempre più fitto quando Melissa e Gaelle, dopo aver deciso di accredito alla ricostruzione del giovane, si recano presso il luogo dove tutto è accaduto. Qui accade il colpo di scena, perché non solo non viene ritrovato il corpo della vittima ma non ci sono praticamente tracce di comunicazione oppure dello sparo di proiettile. Cos’è dunque accaduto veramente?

Anticipazioni Delitti ai Caraibi 2: cosa accade nel secondo episodio

Le anticipazioni di secondo episodio di Delitti ai Caraibi 2, che anche quello conclusivo di questa stagione e della fortunata serie televisiva, svelano che ci sono tanti nodi da sciogliere, soprattutto per Melissa. Infatti è proprio lei ad essere vittima di un mitomane che riesce a catturarla utilizzando delle sostanze chimiche che permettono di addormentarla completamente. Melissa, suo malgrado, si risveglierà all’interno del bagagliaio di un’auto. Purtroppo la cosa inizialmente passa in sordina e nessuno praticamente si accorge di quello che sta per avvenire.

L’assassino ha organizzato tutto nei minimi dettagli, prevedendo per la povera Melissa un finale davvero drammatico. Fortunatamente, Gaelle si rende conto di quello che sta avvenendo e decide che questa assenza prolungata e ingiustificata da parte di Melissa è un campanello di allarme. A questo punto non può fare altro che dare avvio a delle personali ricerche con l’intento di cercare di ricostruire quanto avvenuto nel precedenti ore.