Dennis la minaccia, film su Italia 1 diretto da Nick Castle

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:05, la commedia del 1993 dal titolo Dennis la minaccia. Il film si ispira all’omonima striscia a fumetti realizzata da Kank Ketcham nel 1951 ed è diretto dal regista Nick Castle, noto per avere girato anche Il ragazzo che sapeva volare (1986) e Il maggiore Payne (1995). Le musiche hanno, invece, la firma del compositore Jerry Goldsmith, vincitore del Premio Oscar nel 1977 per la colonna sonora de Il presagio.

Il giovane protagonista è interpretato dall’attore statunitense Mason Gamble, al suo esordio sul grande schermo. Al suo fianco il grande Walter Matthau, diventato famoso in coppia con il collega Jack Lemmon a partire dalla metà degli anni ’60 con pellicole quali Non per soldi… ma per denaro (1966), La strana coppia (1968) e That’s Amore – Due improbabili seduttori (1995). Nel cast del film Dennis la minaccia anche: Joan Plowright, Christopher Lloyd, Robert Stanton e Lea Thompson.

La trama del film Dennis la minaccia: un bimbo vivace rapito da un malvivente malcapitato

In Dennis la minaccia, Dennis Mitchell (Mason Gamble) è un bambino molto vivace e combina guai, che si diverte ad organizzare simpatici scherzetti nel quartiere, in particolare al suo vicino George Wilson (Walter Matthau), un uomo ormai avanti con l’età e dal carattere piuttosto burbero. Il pestifero protagonista trascorre le proprie giornate pensando a quale nuovo scherzo fare al povero George, che si tratti di rubargli la dentiera o sparargli medicine in bocca grazie alla sua cerbottana, il giovane protagonista tormenta quotidianamente il vicino di casa, che giustamente non vuole averlo tra i piedi.

Un giorno, però, George si trova costretto ad ospitare il bambino poiché i genitori di quest’ultimo, Henry e Alice (rispettivamente Robert Stanton e Lea Thompson), devono partire improvvisamente per un viaggio e non possono portare il bambino con sé. Nonostante le resistenze iniziali, alla fine l’uomo decide di accettare e per lui non vi sarà più pace.

La situazione prende una piega inaspettata quando Dennis sparisce senza lasciare traccia. Il piccolo, infatti, viene rapito da un criminale, Sam Switchblade (Christopher Lloyd), desideroso di ottenere un ingente riscatto in cambio della libertà del bambino. Il furfante, però, non sa in che guai si è cacciato, Dennis infatti è pronto ad organizzare anche per lui qualcuno dei suoi famosi scherzetti.