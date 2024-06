Dieta dell’estate, quale panino portare in spiaggia?/ “Sempre bene inserire un vegetale”

Torniamo a parlare di dieta, ed in particolare delle diete in vista dell’estate ormai imminente. Spesso e volentieri si tende ad attuare un piano alimentare più rigido in questo periodo dell’anno in vista della fatidica prova costume, di conseguenza sono tanti gli italiani che si mettono in riga per arrivare alla perfezione al grande appuntamento con il mare. Ovviamente il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, ma fare il “fai da te” e rivolgersi sempre a nutrizionisti e medici specialisti, soprattutto, mai seguire fantomatiche diete che assicurano la perdita di diversi chilogrammi in poco tempo, magari pubblicizzate su internet e i social.

Delle diete se ne è parlato anche durante la puntata di ieri di Uno Mattina Estate, alla presenza di Sabrina Donati Zeppa, nutrizionista dell’Università di Urbino, che ha ricordato come sia fondamentale per il nostro corpo mantenersi idratato in un periodo appunto di caldo come quello estivo. Ha quindi consigliato il miglior panino da portare in spiaggia secondo la stessa, e non solo, spiegando: “In estate, visto che cambiano le temperature, bisognerebbe prediligere alimenti freschi – parole riportate da Leggo.it – ricchi di micronutrienti legati al periodo che stiamo vivendo”.

DIETA DELL’ESTATE: “IN QUESTO PERIODO PERDIAMO ACQUA E SALI MINERALI”

La dottoressa ha proseguito dicendo: “Il caldo dell’estate fa sì che noi, come meccanismo di difesa, sudiamo perché dobbiamo abbassare la nostra temperatura corporea e, quindi, perdiamo acqua, sali minerali e vitamine e allora la base è l’idratazione durante tutto il giorno: acqua a temperatura ambiente a piccoli sorsi, senza “abbuffarsi””.

E ancora: “Ci devono sempre essere frutta e verdura. In spiaggia, senza mai dimenticare frutta e verdura, dobbiamo portare una fonte di carboidrati – che possono essere i cereali integrali come il farro, il riso integrale o la pasta sempre integrale – e, poi, una fonte proteica leggera perché dobbiamo digerire facilmente”. Sabrina Donati Zeppa ha infatti consigliato di fare molta attenzione alle porzioni in quanto se si vuole digerire bene è ovviamente logico non cibarsi in maniera abbondante. Per un panino quindi, bene ad esempio una rosetta con prosciutto crudo e mozzarella, con l’aggiunta di pomodoro e tonno, in ogni caso “Mettere sempre un vegetale”.

DIETA DELL’ESTATE, OCCHIO AI BENEFICI DELLA SCORZA DELL’ARANCIA

E a proposito di dieta, negli scorsi giorni è emersa una interessante ricerca condotta dagli studiosi dell’università della Florida, secondo cui gli estratti di bucce d’arancia, rappresentano un aiuto molto importante per il nostro cuore in quanto proteggerebbero salute cardiovascolare.

Le bucce d’arancia ovviamente non si mangiano e vengono scartate, ma al loro interno vi sono degli elementi che permettono di inibire la produzione di sostanze chimiche che spesso e volentieri sono associate alle malattie cardiache. Si tratta di uno studio senza dubbio molto interessante, che dovrà essere ulteriormente approfondito in futuro, ma che apre a nuove prospettive in cucina per il riutilizzo appunto delle bucce di arancia, da utilizzare in particolare nei dolci proprio per i loro benefici.

