DIETA POST NATALE 2024, I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

C’è chi si mette a dieta prima delle abbuffate natalizie per non sentirsi troppo in colpa e chi invece opta per una dieta post Natale 2024 per limitare i “danni”, ma non è casuale il detto dei nutrizionisti, secondo cui non si ingrassa durante le feste ma tra Capodanno e Natale, in altre parole tutto il resto dell’anno. Concedersi qualche ‘sgarro’ è più che lecito, anche per chi segue un piano alimentare per perder peso, quel che conta è riprendere poi le buone abitudini a tavola.

Ciò incide anche sul proprio apparato digerente: bisogna riprendere a digerire velocemente, perdere il gonfiore addominale, ritrovare regolarità a livello intestinale. Quindi, bisogna mangiare lentamente, aiutarsi con tisane allo zenzero e probiotici, ma anche fare attenzione agli avanzi. Ad esempio, se resta il pandoro, una piccola fetta con due cucchiai di yogurt greco secondo la biologa e nutrizionista Erika Spaggiari può andar bene a colazione per finire gli avanzi.

Non ritiene necessario, invece, ricorrere a barrette o pasti sostituivi, così come non vanno saltati del tutto, ma dar spazio invece a verdure e alimenti con fonti proteiche semplici, come pesce, carne bianca, uova e legumi, inserendo nella dieta post Natale 2024 anche carboidrati integrali e frutta fresca, ricordandosi di bere molta acqua durante la giornata.

DIETA POST NATALE 2024, QUESTIONE DI EQUILIBRIO

La dieta post Natale 2024 è importante anche per aiutare il fegato, perché non solo stomaco e intestino risentono dei lauti pasti natalizi. Infatti, ci sono zuccheri, grassi e alcolici in eccesso da smaltire. Ecco, tisane a base di carciofo, tarassaco, cardo mariano, ad esempio, possono aiutare il fegato a lavorare meglio. Quelle arricchite anche di betulla e pilosella possono aiutare i reni a drenare meglio i liquidi. Altri consigli utili arrivano dal nutrizionista Luca Peretta, che è anche gastroenterologo all’Università Campus Biomedico di Roma, anche lui convinto che non servano diete detox dopo le feste o addirittura digiuni, ma equilibrio.

Dopo le abbuffate natalizie bisogna prediligere le carni bianche (ideali anche per il periodo festivo), in quanto sono più digeribili, e ridurre i grassi, anche quelli buoni di noci e mandorle che però hanno calorie, mangiare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, non consumare insieme pasta e pane, ma limitando i carboidrati e optando per l’integrale, cenare prima delle 20 per avere una crono nutrizione corretta e riprendere l’attività fisica, come lunghe camminate.

DIETA POST NATALE 2024, IL VERO DETOX

Per quanto riguarda il dibattito sul menu detox dopo le feste, come abbiamo notato, ci sono nutrizionisti contrari a questi regimi se sono molto rigidi. Ci si può invece “disintossicare” dalle abbuffate natalizie con intelligenza. Ad esempio, la nutrizionista Valentina Galiazzo, specialista in biochimica clinica, suggeriva dopo le feste dell’anno scorso di puntare su cibi che contrastano i radicali liberi e i processi di ossidazione, favoriti dagli eccessi a tavola, citando kiwi, arance, limoni, lattuga, rucola e verdura a foglia larga.

A pranzo, si può optare per vellutate di verdure e ortaggi, così da non affaticare l’intestino e favorire il drenaggio dei liquidi trattenuti durante le feste, optando poi per proteine magre, come carne bianca o pesce, perché facili da digerire.

La dieta post Natale 2024 non può prescindere allora da verdure e ortaggi, i veri protagonisti. Dagli spinaci alle verdure crude, facendo attenzione anche ai condimenti: meglio aceto di mele, che ha meno zuccheri e proprietà drenanti rispetto a quello balsamico, o succo di limone. A cena, invece, bisogna evitare salumi, formaggi e carne rossa, ma optare per pesce o uova, così da non incidere ancora sulla qualità del sonno, come fatto già durante le feste.