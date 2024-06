Diletta e Marco Genovese, coppia in finale a Io Canto Family 2024/ Padre e figlia sognano la vittoria

Diletta e papà Marco Genovese in finale a Io Canto Family 2024:

Diletta e Marco Genovese, padre e figlia, sono tra i papabili vincitori di Io Canto Family 2024, il popolare talent show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Sin dalla prima puntata, la coppia ha conquistato l’attenzione di giuria e pubblico dimostrando una grandissima complicità sul palcoscenico, unita a due voci potenti e cristalline. Lui, che di professione fa l’avvocato, ha da sempre una forte passione per la musica che ha poi trasmesso anche alla figlia Diletta, motivo per il quale ha deciso di mettersi in gioco insieme a lei nel programma per famiglie. Il percorso a Io Canto Family ha permesso alla coppia di superare diverse sfide, anche personali, fino a raggiungere la tanto sognata finale.

Le previsioni alla viglia della finale di Io Canto Family 2024 vedono Diletta e Marco Genovese tra i favoriti alla vittoria, dopo un percorso fatto di grandi soddisfazioni e votazioni altissime. Per qualcuno sarebbe una vittoria annunciata, visto il percorso fatto, ma c’è chi punta invece sull’emozione e il talento che padre e figlia hanno dimostrato durante queste quattro puntate.

Diletta e Marco Genovese vincitori di Io Canto Family 2024?

Diletta e Marco Genovese, a Io Canto Family 2024, hanno dato prova del loro talento in particolare durante la semifinale, portando sul palco una serie di performance canore davvero fortissime. Prima si sono confrontati con “Avrai” di Claudio Baglioni e successivamente hanno condiviso il palcoscenico con la coach Benedetta Caretta sulle note di “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith. Un duetto pazzesco che ha convinto ed emozionato tutti: dalla conduttrice Michelle Hunziker alla giuria fino al pubblico che li ha piazzati in vetta alla classifica. Un risultato accolto anche da una standing ovation del pubblico presente in studio.

Poco dopo Diletta e papà Marco sono tornati palco per un altro duetto con la coach Benedetta Caretta sulle note di “Angels” di Robbie Williams e “Always” di Jon Bon Jovi conquistando così l’accesso alla finale. Ora si giocano il tutto per tutto in una finale che, tuttavia, non sarà così semplice da vincere.











