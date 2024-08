DIRETTA ARNALDI RUBLEV ATP MONTREAL 2024: PER LA FINALE!

Siamo alla diretta Arnaldi Rublev, la prima semifinale del torneo Atp Montreal 2024: domenica 11 agosto, non prima delle ore 23:00 di casa nostra, il tennista sanremese scenderà in campo per andare alla ricerca di quella che sarebbe la prima finale Atp in carriera. Lo farà contro Andrey Rublev, che chiaramente è di tutt’altra caratura ma che sta vivendo un periodo poco fortunato e che il sanremese aveva già battuto splendidamente agli ottavi del Roland Garros; anche per il russo dunque questa semifinale dell’Atp Montreal 2024 può rappresentare in qualche modo il riscatto, e intanto per lui è arrivata la bella vittoria ai quarti contro Jannik Sinner, numero 1 Atp che non è riuscito a difendere il titolo.

Jannik Sinner eliminato dall'ATP Montreal contro Andrey Rublev/ Il numero uno esce ai quarti (11 agosto 2024)

La pioggia che ha cancellato il programma del venerdì ci ha messo del suo, Sinner ha dovuto giocare due match in un giorno e forse i postumi della tonsillite si sono fatti sentire; non ha comunque rubato alcunchè Rublev, come bravissimo è stato Arnaldi a battere un veterano come Kei Nishikori per il miglior risultato in carriera sin qui. Ora nella diretta Arnaldi Rublev l’azzurro va a caccia della finale in un Masters 1000; giusto dire che l’avversario è favorito ma il modo in cui il nostro tennista sta giocando in questi giorni ci lascia qualche grande speranza, non ci resta che affidarci al campo per scoprire cosa succederà nella diretta Arnaldi Rublev.

Diretta Atp Montreal 2024/ Sinner Tabilo streaming video tv: ci si riprova! (Oggi 10 agosto)

ARNALDI RUBLEV STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’ATP MONTREAL 2024

Possiamo ricordare che la diretta Arnaldi Rublev, semifinale del torneo Atp Montreal 2024, viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: vi servirà dunque un abbonamento per assistere al match che sarà su Sky Sport Tennis – numero 203 del decoder – e probabilmente anche su Sky Sport Uno o Sky Sport Arena, anche se ci sarà la concomitanza con il torneo femminile a Toronto. Inoltre gli abbonati potranno seguire la diretta Arnaldi Rublev anche in assenza di un televisore, con il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, viene fornito dall’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Stefanos Tsitsipas si separa da suo papà come allenatore/ "Ultimamente poco intelligente" (9 agosto 2024)

DIRETTA ARNALDI RUBLEV ATP MONTREAL 2024: IL SANREMESE SOGNA

Dunque la diretta Arnaldi Rublev vale per la semifinale nel torneo Atp Montreal 2024: è stato un ottimo percorso quello del sanremese, che dopo la vittoria all’esordio contro Mackenzie McDonald ha eliminato un durissimo avversario come Karen Khachanov e poi ha approfittato dell’infortunio di Alejandro Davidovich Fokina, bravo Arnaldi a vincere il secondo set al tie break e mettersi in parità prima di procedere per i problemi dello spagnolo. Come già detto ai quarti l’azzurro ha poi battuto Nishikori, con un 6-4 7-5 perentorio; la sua crescita è evidente e infatti da domani il sanremese sarà comunque il numero 29 Atp, potendo salire anche al 24 con la finale conquistata.

Rublev come detto sta vivendo un momento poco florido, ma ha comunque avuto la capacità di rimanere in alto; in questo periodo il russo ha fatto parlare di sé più per qualche atteggiamento sopra le righe (di quelli che aveva in gioventù) che per i risultati, sono lontani i tempi del favoloso 2020 (cinque titoli tra cui tre 500) ma in questa stagione ha saputo comunque vincere il Masters 1000 di Madrid (secondo trionfo in questa categoria) e punta la seconda finale del 2024. La diretta Arnaldi Rublev ci presenterà allora una semifinale interessante tra due giocatori diversi ma che meritano di essere qui, non resta che scoprire come andrà.