DIRETTA ATP MONTREAL 2024: OGGI COBOLLI E DARDERI!

Prosegue la diretta Atp Montreal 2024: dalle ore 16:00 di mercoledì 7 agosto saremo in campo con altri match di primo turno, ieri abbiamo avuto una timida incursione nel tabellone principale di questo Masters 1000 in cui Jannik Sinner difende il titolo, tornando anche a giocare dopo i quarti persi a Wimbledon e soprattutto la grande delusione per il forfait alle Olimpiadi. Sono due gli italiani in campo quest’oggi per il loro esordio nella diretta Atp Montreal 2024: occhi puntati soprattutto su Flavio Cobolli, reduce dalla bellissima finale a Washington e che dunque arriva in fiducia a questo appuntamento con la Rogers Cup.

Il romano ha perso contro Sebastian Korda, ma intanto ha fatto un bel balzo nel ranking Atp e ci sono concrete possibilità che arrivi agli Us Open con una testa di serie; è uno dei giovani che sono emersi nell’ultima stagione, un elemento anche istrionico sul campo che ha già dimostrato le sue qualità pur dovendo ancora sistemare qualcosa sul piano del gioco, come ovvio che sia. L’avversario oggi è di tutto rispetto: nella diretta Atp Montreal 2024 Cobolli giocherà contro Felix Auger-Aliassime, reduce dal quarto posto alle Olimpiadi dove è stato battuto da Lorenzo Musetti.

ATP MONTREAL 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta tv Atp Montreal 2024 dovrete avere a disposizione un abbonamento alla televisione satellitare, perché il torneo Masters 1000 – come tutti gli altri di questo circuito – sono appannaggio dei canali di Sky Sport a cominciare da Sky Sport Tennis (numero 203) che almeno per le prime battute dell’evento sarà affiancato da Sky Sport Uno (201). In assenza di un televisore potrete comunque avvalervi del servizio di diretta streaming video, garantito per gli abbonati dall’applicazione Sky Go che è installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Nella diretta Atp Montreal 2024 di oggi torna in campo anche Luciano Darderi: per l’italo-argentino è già stato ottimo l’ingresso nel tabellone delle Olimpiadi, anche lui è un giocatore in forte crescita e già oggi il numero 3 del tennis azzurro, impegnato in una sfida del tutto ostica contro Tommy Paul. Lo statunitense su questi campi è in grado di stupire, ha anche battuto Carlos Alcaraz e ha costruito la sua ottima classifica attuale impressionando sul cemento, attenzione perché Paul è un forte candidato al titolo della Rogers Cup anche considerando le assenze illustri.

Giocherà poi Tomas Machac che a Parigi ha vinto l’oro olimpico nel doppio misto, intrigante la presenza di Ben Shelton che se la vede con l’istrionico Alexander Bublik e nella diretta Atp Montreal 2024 attenzione anche al derby francese tra Ugo Humbert e Arthur Fils, in più Sebastian Korda che come già detto ha vinto il torneo di Washington e ci riprova salendo di livello, nella sfida al veterano canadese Vasek Pospisil che è stato straordinario doppista ma, in termini di singolare, quasi mai è riuscito a confermare sul campo un talento di cui pure dispone.