DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: CINQUE FINALI OGGI 6 AGOSTO

Le emozioni continuano giorno dopo giorno grazie alla diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 e allora ecco altre cinque finali tutte da vivere oggi, martedì 6 agosto. Tutto questo sarà reso ancora più speciale dal fatto che in ben tre di esse saranno presenti azzurri, a conferma della crescita esponenziale dell’atletica leggera italiana in questi ultimi anni. Forse il talento più stuzzicante è quello di Mattia Furlani, un giovanissimo dal potenziale enorme che potrebbe già firmare un exploit nella finale del salto in lungo maschile, in programma dalle ore 20.15 con il greco Miltiadis Tentoglou come nome di maggiore spicco.

L’altra grande speranza è rappresentata da Sara Fantini oggi per l’Italia nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, perché già da qualche anno la nostra lanciatrice è su livelli altissimi, ai recenti Europei di Roma ha vinto la medaglia d’oro – e nella sua disciplina l’Europa è certamente un continente di riferimento – ed allora potremo seguire con il fiato sospeso e tante legittime speranze pure la finale del lancio del martello femminile, che in ordine cronologico sarà la prima di oggi, a partire dalle ore 19.57.

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Come sappiamo già dai giorni scorsi, la diretta tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 si dovrebbe dividere anche questa sera tra Rai Sport e Rai Due, con il canale generalista che avrà la parte principale ma anche il numero 58 pronto in caso di necessità (o magari durante il Tg2). In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione. Se invece siete abbonati, si può andare sul sicuro con i canali dedicati di Eurosport e lo streaming sulla piattaforma Discovery Plus, la “casa” di tutte le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE FINALI DELLA GIORNATA

Parliamo poi naturalmente anche dell’altra finale con un atleta italiano protagonista oggi nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, cioè i 1500 metri maschili, che avranno inizio invece alle ore 20.50. Qui il nome dell’azzurro in gara è quello di Pietro Arese. Non sarà onestamente così facile per lui inserirsi nella lotta per le medaglie che forse potrebbe essere a un livello più alto, ma intanto è presente e poi staremo a vedere, con il norvegese Jakob Ingebrigtsen che sarà il nome di riferimento su una distanza davvero classica per l’atletica leggera.

Infine, parliamo naturalmente anche delle due finali che non avranno l’Italia presente nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024. Alle ore 21.14 sarà la volta dei 3000 siepi femminili, distanza sulla quale l’Africa proverà a dominare ma ci sono in realtà possibili protagoniste anche dall’Europa e dagli Usa; infine, alle ore 21.40 ecco il fascino della velocità con la finale dei 200 metri femminili, poco più di 20 secondi basteranno per laureare la campionessa olimpica di una delle gare più attese.