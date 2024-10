DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: DJOKOVIC FRITZ SOTTO I RIFLETTORI

La posta in palio è sempre più alta nella diretta Atp Shanghai 2024 e oggi, sabato 12 ottobre, i piatti forti saranno naturalmente le due semifinali del tabellone di singolare maschile, anche se dalle ore 8.00 italiane proseguirà anche il torneo di doppio. Per quanto ci riguarda naturalmente seguiremo con un particolare occhio di riguardo la semifinale di Jannik Sinner, che scenderà in campo per il suo match contro il ceco Tomas Machac, che sicuramente è stato la sorpresa di questo torneo Masters 1000 nella metropoli cinese, ma qui vogliamo spendere qualche parola in più su Djokovic Fritz, l’altra semifinale che ovviamente ci darà il nome del secondo finalista – cioè colui che domenica potrebbe contendere il titolo al numero 1 del mondo, se Jannik onorerà il pronostico.

Insomma, sullo sfondo ci potrebbe essere un meraviglioso epilogo contro Novak Djokovic per la diretta Atp Shanghai 2024, ma ci sembra doveroso evidenziare che il compito del serbo non sarà facile oggi contro lo statunitense Taylor Fritz. In numeri sono la testa di serie numero 4 contro la numero 7, quindi la differenza è minima, anche se esperienza, carisma e classe di Nole hanno evidentemente pochi paragoni al mondo. Dal canto suo, Fritz può mettere sul piatto una condizione fisica davvero invidiabile, come ha dimostrato ieri liquidando Goffin in due rapidi set ai quarti, mentre Djokovic ha avuto bisogno di tre parziali per piegare Mensik ed evitare un’altra sorpresa ceca nella diretta Atp Shanghai 2024.

ATP SHANGHAI 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli appassionati lo sapranno benissimo, per chi invece fosse attirato “solo” dal fatto che ancora una volta c’è Jannik Sinner in semifinale, possiamo ricordare che la diretta tv Atp Shanghai 2024 sarà riservata agli abbonati ai canali satellitari di Sky Sport, compresa la diretta streaming video che renderà visibile il torneo Atp Shanghai 2024 anche tramite i servizi di Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: FOCUS SU NOVAK DJOKOVIC

Dato merito a Taylor Fritz che sta vivendo un ottimo periodo di forma, è chiaro che nella diretta Atp Shanghai 2024 assumerà un ruolo molto particolare Novak Djokovic, a maggior ragione dopo l’annuncio ufficiale del ritiro di Rafa Nadal, che lascia Nole nei panni dell’unico “superstite” a livello agonistico dei leggendari Big Three che hanno cambiato per sempre la storia del tennis – e forse dello sport in generale. Il 2024 per Djokovic è stato soprattutto l’anno dell’oro olimpico, che era l’unico grande obiettivo che ancora gli mancava, ma di certo il serbo non si tirerà indietro se ci sarà l’occasione di vincere un altro titolo Masters 1000.

Le motivazioni non mancano: un eventuale trionfo porterebbe a Nole il titolo numero 100 della carriera, il primo di quest’anno nel circuito Atp “normale” considerando che Djokovic ha vinto “solo” (si fa per dire) le Olimpiadi nel 2024. A Shanghai sarebbe il quinto trionfo a ben sei anni di distanza dall’ultimo precedente, ma prima ci sono ancora due ostacoli da superare e l’ultimo potrebbe essere una affascinante finale con Jannik Sinner. Prima di lanciarci in voli pindarici, sarebbe però ovviamente molto meglio seguire oggi le semifinali nella diretta Atp Shanghai 2024…