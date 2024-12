DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BERLINO: SI DEVE VINCERE

C’è poco da girarci attorno, la diretta Virtus Bologna Berlino è una partita da vincere a tutti i costi per i padroni di casa nella tredicesima giornata della Eurolega, che inizia il mese con un nuovo doppio turno. Intanto ricordiamo che l’appuntamento sarà alla Virtus Segafredo Arena, con la palla a due che è fissata per le ore 20.45 di questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024. I numeri sono molto chiari: la diretta Virtus Bologna Berlino mette di fronte le ultime due della classifica, con due vittorie e dieci sconfitte a testa, per cui per sperare ancora si deve solo vincere.

DIRETTA/ Brescia Virtus Bologna (risultato finale 98-97): Germani, che rimonta! (basket, 1 dicembre 2024)

Chiaramente, noi speriamo che a farcela possa essere la Virtus Segafredo Bologna, magari sfruttando anche il fattore campo, che fatalmente renderebbe ancora più dolorosa una sconfitta. Purtroppo questa stagione si sta rivelando molto diversa dalla precedente, nella quale per molti mesi la Virtus Bologna era stata la rivelazione del torneo, raggiungendo infine i play-in nonostante un calo finale. Adesso invece la partita contro l’Alba Berlino ha davvero il sapore dell’ultima spiaggia, in cui sbagliare è vietato: quale sarà il verdetto della diretta Virtus Bologna Berlino?

Diretta/ Paris Virtus Bologna (risultato finale 81-78): crisi delle V nere! (oggi 28 novembre 2024)

VIRTUS BOLOGNA BERLINO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La posta in palio è altissima, quindi l’appuntamento sarà imperdibile con la diretta Virtus Bologna Berlino in tv, con le modalità ormai ben note. Il riferimento è la televisione satellitare, dal momento che l’Eurolega è trasmessa da Sky Sport per i propri abbonati, anche tramite il servizio della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go o Now Tv, ma in questo caso anche sulla piattaforma DAZN, sempre a patto di essere abbonati.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BERLINO: UN QUADRO SCONFORTANTE

Abbiamo quindi ben chiarito la situazione in vista della diretta Virtus Bologna Berlino, che lascia poco spazio per sogni di gloria ad entrambe le squadre. Per l’Alba tra l’altro una delle due vittorie stagionali è arrivata contro l’Olimpia Milano e quindi speriamo che almeno la Virtus possa festeggiare contro la formazione della capitale tedesca, che pure seguiamo con simpatia avendo nel roster Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Quella contro Milano tra l’altro è stata l’ultima vittoria, poi per Berlino sono arrivate tre sconfitte consecutive.

Diretta/ Virtus Bologna Fenerbahçe (risultato finale 82-86): la gara si decide all'ultimo! (20 novembre 2024)

Tornando alla Virtus, per gli uomini di coach Luca banchi purtroppo la serie di sconfitte consecutive è arrivata a quota quattro, pesa soprattutto l’incapacità di sfruttare il fattore campo, dal momento che una sola vittoria è arrivata davanti al pubblico amico in questa Eurolega. Serve allora migliorare subito questo dato statistico sconfortante, perché poi vincere in trasferta non è facile per nessuno in Eurolega: l’occasione perfetta è stasera, cosa ci dirà la diretta Virtus Bologna Berlino?