Diretta Chelsea Arsenal/ Streaming video tv: il derby di Londra (Premier League)

Chelsea Arsenal, in diretta da Stamford Bridge, si gioca alle ore 21:15 di martedì 21 gennaio: turno infrasettimanale nella Premier League 2019-2020, arrivata alla 24^ giornata, e ritorno del sempre sentito derby di Londra (almeno una delle tante stracittadine). Frank Lampard ha perso una grande occasione per blindare il quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League, perdendo a sorpresa sul campo del Newcastle; resta comunque una buona stagione quella del nuovo allenatore dei Blues, che hanno un vantaggio di 5 punti sul Manchester United e possono ancora sperare di mettere pressione al Leicester entrando nella Top 3 del campionato. Altro mezzo passo falso per l’Arsenal, che non è riuscito ad andare oltre il pareggio interno contro lo Sheffield United: i Gunners a questo punto confidano soprattutto nell’imminente ritorno dell’Europa League, perchè nella classifica del torneo nazionale sono decimi e in rottura prolungata. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Chelsea Arsenal, un derby sempre molto sentito; nel frattempo valutiamo le scelte da parte dei due allenatori andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Chelsea Arsenal.

La diretta tv di Chelsea Arsenal sarà trasmessa sulla televisione satellitare: il canale cui riferirsi questa volta è Sky Sport Football (numero 203 del decoder), e tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che, qualora si volesse rimanere aggiornati sui risultati delle altre partite della giornata di campionato, su Sky Sport Uno va in onda Diretta Gol Premier League che fornirà in tempo reale highlights e reti da tutti i campi sui qual si gioca, e che si passeranno costantemente la linea.

Nelle probabili formazioni di Chelsea Arsenal possiamo dire che Lampard potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha perso al St. James’ Park: Emerson Palmieri può tornare a giocare come terzino sinistro e dunque Azpilicueta sarebbe regolarmente a destra, Zouma può prendere il posto di uno tra Rudiger e Christensen operando davanti al portiere Arrizabalaga. A centrocampo Barkley o Kovacic sono pronti a sostituire Mount, che potrebbe agire più avanti; conferme per Jorginho e Kanté, l’utilizzo del già citato Mount dipende dall’eventuale cambio di modulo o dalla panchina per Hudson-Odoi, mentre Abraham e Willian (ma occhio a Pedro) dovrebbero essere titolari. Mikel Arteta propone il 4-2-3-1: Bellerin si gioca la maglia con Maitland-Niles come terzino destro, Guendouzi e Dani Ceballos vogliono posto a centrocampo ma devono vincere la concorrenza di Granit Xhaka e Torreira e, per quanto riguarda lo spagnolo, di Mesut Ozil e Gabriel Martinelli che vanno per il posto sulla trequarti insieme a Pépé. Lacazette sarà ancora la prima punta; l’Arsenal è senza il suo bomber Aubameyang e sarà dura andare in questo modo a Stamford Bridge, la difesa comunque sarà completata da Mustafi e David Luiz che opereranno davanti a Leno, a sinistra possibile conferma per Saka.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Chelsea Arsenal ci dicono che la squadra di casa è quella favorita per la vittoria: questa eventualità è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di portare a casa una vincita pari a 1,77 volte quanto puntato, mentre il segno 2 per il successo dei Gunners porta in dote un guadagno corrispondente a 4,25 volte la somma messa sul piatto. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, secondo questo bookmaker vale 3,80 quello che avrete deciso di giocare.



