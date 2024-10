DIRETTA CHELSEA GENT: ECCO I BLUES IN CONFERENCE LEAGUE!

Stamford Bridge apre le porte alla diretta Chelsea Gent, che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre per la prima giornata di Conference League 2024-2025: dopo un anno di assenza dall’Europa il Chelsea si ripresenta dalla terza competizione Uefa, che naturalmente punta a vincere, con un look abbastanza rinnovato a cominciare dall’allenatore, che è quell’Enzo Maresca che, dopo aver riportato il Leicester in Premier League, ha una bella occasione ma sa che non sarà facile districarsi nei meandri di una squadra molto ridimensionata anche a causa di una gestione poco ottimale, che ora sta provando a ripartire di slancio ma accusa ancora qualche problema.

Video Chelsea Manchester City (0-2)/ Gol e highlights: Haaland segna subito! (Premier League 18 agosto 2024)

Per di più una rosa particolarmente ampia, e con la quale non è semplicissimo lavorare, ha portato a decisioni anche drastiche sulle liste Uefa, alcuni big sono rimasti fuori per scelta e dunque il Chelsea che vedremo in Conference League potrebbe essere diverso, almeno per ora, da quello del campionato. Il Gent punta se non altro un posto nei playoff e certamente ce lo può fare al netto di questo esordio molto complicato, ora noi aspettiamo che la diretta Chelsea Gent prenda il via e nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno qui a Stamford Bridge, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Chelsea Manchester City (risultato finale 0-2): la chiude Kovacic! (Premier League 18 agosto 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA CHELSEA GENT IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Chelsea Gent sui canali della nostra televisione riguarda solo il satellite, e quindi gli abbonati a questa emittente: la partita di Conference League sarà visibile su Sky Sport 255 e servirà anche un abbonamento speciale per assistervi, ricordando comunque che il match in questione sarà fruibile anche in diretta streaming video su due piattaforme, che sono DAZN e Now Tv, ma anche in questo caso per avere accesso alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA CHELSEA GENT: LE PROBABILI FORMAZIONI

Dicevamo della lista Uefa nella diretta Chelsea Gent: sono esclusi il nuovo fenomeno Cole Palmer, Wesley Fofana e Roméo Lavia, c’è invece Casadei. Ipotizziamo la formazione, che schieriamo con un 4-2-3-1: in porta andrà Filip Jorgensen, a comporre la difesa potrebbero essere i centrali Disasi e Adarabioyo con i terzini che sarebbero Malo Gusto a destra e Renato Veiga a sinistra, poi a fare filtro in mezzo al campo può davvero giocare Casadei con Chukwuemeka o Dewsbury-Hall, davanti invece ecco Pedro Neto e Mudryk sulle corsie con Joao Felix in posizione centrale, Christopher Nkunku potrebbe essere la prima punta.

Calciomercato Juventus/ Occhi del Chelsea su Chiesa: Sterling in scambio ai bianconeri (17 agosto 2024)

Per la diretta Chelsea Gent Wouter Vrancken pensa invece al 3-4-1-2: in porta va Roef, davanti a lui difesa comandata dal capitano Stefan Mitrovic che gioca in linea con Gambor e Watanabe, sulle corsie laterali invece ecco Noah Fadiga, che sa anche segnare, e a sinistra uno tra Tiago Araujo e Archie Brown, mentre a giostrare nel settore nevralgico saranno Delorge e Ito. Sulla trequarti è duello tra Gerkens e Vancsa per supportare i due attaccanti, Surdez dovrebbe essere sicuro del posto mentre Dean deve vincere la concorrenza dell’islandese Andri Gudjohnsen, figlio di quell’Eidur che proprio nel Chelsea ha giocato.

CHELSEA GENT: PREVISIONI E QUOTE

A margine della diretta Chelsea Gent possiamo notare come i Blue siano favoriti dai bookmaker: in particolare l’agenzia Snai ci dice che il segno 1 per la sua vittoria in Conference League vi farebbe guadagnare 1,27 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il segno 2 per l’affermazione del Gent porta in dote una vincita che corrisponde a 8,25 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha un valore che equivale a 5,50 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.