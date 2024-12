DIRETTA CITTADELLA PALERMO, L’ULTIMA DELL’ANNO

La diretta Cittadella Palermo si si gioca oggi domenica 29 dicembre alle 17:15 per l’ultima sfida di questo 2024. Un match che sarà fondamentale per entrambe per concludere l’anno fuori dall’inferno della zona playout. Infatti, tra zona playoff e zona playout di questa Serie B, ballano appena 5 punti, e proprio in questo fazzoletto si trovano Cittadella e Palermo.

I rosanero sono avanti con ventidue punti nonostante abbiano subito tre sconfitte nelle ultime tre partite contro la capolista Sassuolo, il Catanzaro e la Carrarese. Al contrario il Cittadella, dopo una fase disastrosa, ha ultimamente invertito la rotta con tre risultati utili consecutivi, le vittoria su Sudtirol e Reggiana e il pareggio a reti bianche sulla Cremonese. Il precedente nel girone d’andata, giocato il 2 novembre al Renzo Barbera, ha visto i granata prevalere grazie ad un gol allo scadere di Luca Pandolfi.

DIRETTA CITTADELLA PALERMO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cittadella Palermo sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene interamente i diritti di trasmissione di tutte le partite di Serie B. La partita sarà visibile in streaming sulla DAZN su PC, smart Tv, smartphone e tablet.

CITTADELLA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cittadella di Dal Canto scenderà in campo con il 3-5-1-1. Kastrati sarà il portiere titolare, protetto dalla difesa a tre composta da Salvi, Negro e Carissoni. A centrocampo, D’Alessio e Masciangelo agiranno sulle fasce, mentre Tronchin, Casolari e Branca occuperanno la zona centrale. Vita sarà l’unico trequartista a supporto di Pandolfi unica punta.

Il Palermo, allenato da Dionisi, risponde con il 3-4-1-2. Desplanches difenderà i pali, coadiuvato dai centrali Baniya, Nikolaou e Ceccaroni. Diakité e Di Francesco occuperanno le fasce, mentre Ranocchia, Segre e Verre comporranno la mediana. In attacco infine spazio alla coppia Brunori, Le Douaron.

DIRETTA CITTADELLA PALERMO, LE QUOTE

La diretta Cittadella Palermo si prospetta come una sfida equilibrata per i bookmakers, che però vedono avanti gli ospiti nonostante il precario stato di forma. La vittoria dei padroni di casa è quotata a 3.00, mentre quella dei rosanero si attesta sui 2.30. Plausibile anche la scelta del pareggio, dato a 3.00.