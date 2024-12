DIRETTA SUDTIROL CITTADELLA, ENTRAMBE REDUCI DA UNA VITTORIA

Una sfida fondamentale per la salvezza il giorno dopo Natale. Clima rovente nonostante il freddo di Bolzano nella diretta Sudtirol Cittadella, in programma giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15:00 allo stadio Marco Druso. I biancorossi sono tornati a vincere proprio in occasione dell’ultima gara disputata ovvero a Bari grazie al gol di El Kaouakibi. Precedentemente erano ben nove partite di fila che il Sudtirol non riusciva a vincere con due pareggi e sette sconfitte.

Situazione simile per il Cittadella poiché lo scorso turno ha vinto 3-1 con la Reggiana, ma prima di questa sfida ce ne sono state altre cinque senza i tre punti: pareggi con Juve Stabia e Cremonese più i ko contro Cesena, Bari e Spezia.

DOVE VEDERE DIRETTA SUDTIROL CITTADELLA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Sudtirol Cesena, allora dovrete munirvi di abbonamento su DAZN o Prime Video, precisamente LaB Channel. La diretta streaming è trasmessa sull’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL CITTADELLA

I padroni di casa scendono in campo con il 3-4-2-1 con Poluzzi in porta, difeso dal terzetto Giorgini, Pietrangeli e Casiraghi. A centrocampo Molina, Arrigoni, Praszelik e Kofler più Odogwu-Zedadka dietro a Merkaj.

Il Cittadella replica con l’assetto tattico 3-5-1-1. Tra i pali Kastrati, protetto da Salvi, Negro e D’Alessio. Agiranno da esterni Carissoni e Masciangelo con Tronchin, Casolari e Branca in mediana. Tessiore sarà trequartista, Vita attaccante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SUDTIROL CITTADELLA

Infine diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Sudtirol Cittadella. Stando a quanto riportato dai bookmakers, l’1 fisso è dato a 2.20. l’X è messo a lavagna a 3 mentre il 2 fisso si può trovare a 3.60.

