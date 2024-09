DIRETTA EMPOLI LECCE PRIMAVERA: OUTSIDER A CONFRONTO!

La diretta Empoli Lecce Primavera sarà una matinée molto interessante, alle ore 11:00 di domenica 1 settembre: si gioca per la terza giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025, e possiamo definire il match come una sfida tra due intriganti outsider. Il Lecce ha anche vinto lo scudetto nel 2023, poi non ha saputo confermarsi ma ha comunque chiuso l’ultima stagione in ascesa; in questo avvio ha perso sul campo del Monza ma si è immediatamente rifatto, schiantando l’Udinese per 5-1 e lasciando intravedere sprazzi dei recenti fasti che vuole tornare a vivere.

L’Empoli invece ha raccolto un solo punto, perché dopo aver perso in casa contro la Lazio ha pareggiato contro la Sampdoria; quella toscana comunque rimane una squadra che può ambire ad un posto nei playoff, a patto che trovi la giusta costanza in campionato. Noi adesso siamo curiosi di scoprire come andranno le cose nella diretta Empoli Lecce Primavera, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni analizzando le scelte da parte dei due allenatori per questa mattina.

COME VEDERE LA DIRETTA EMPOLI LECCE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo ancora una volta, e per la diretta Empoli Lecce Primavera, che l’appuntamento con la diretta tv di questa partita è su Sportitalia, la grande casa del campionato Primavera 1 2024-2025: il match in questione sarà trasmesso eventualmente in televisione al numero 60 del digitale terrestre, dunque in chiaro, o in alternativa potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video che è garantito da questa emittente, attraverso il suo sito ufficiale www.sportitalia.com oppure tramite la relativa applicazione, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA EMPOLI LECCE PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Empoli Lecce Primavera sarà affrontata con il 3-5-2 da Alessandro Birindelli: in porta va Versari, davanti a lui linea difensiva formata da Tosto, Moray e Mannelli mentre dovrebbero essere El Biache e Majdandzic ad alzarsi come laterali di centrocampo, fornendo supporto alla regia di Bacci e ai due interni Huqi e Matteazzi. Davanti Orlandi e Popov sono favoriti, ma attenzione alla candidatura di Akpa-Chukwu e Campaniello.

Per la diretta Empoli Lecce Primavera Giuseppe Scurto punta a un 4-3-3 con un grande Bertolucci che arriva dalla tripletta all’Udinese, sugli esterni invece cerca spazio Metaj (favorito su Agrimi) con Winkelmann che invece dovrebbe essere confermato sulla destra (oppure venire dirottato a sinistra), in mezzo al campo ecco Gorter a fare da regista con la collaborazione delle due mezzali Kovac e Enes Yilmaz, infine la difesa con Pacia e Sebastian Esposito da centrali a protezione del portiere Rafalia, Ubani e Addo giocheranno come terzini.