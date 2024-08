DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): TANTE OCCASIONI NELLA RIPRESA

Il primo tempo inizia con un ritmo frenetico. Al 5′, la Sampdoria sfiora il vantaggio con un’occasione clamorosa: Leonardi arriva al cross dal fondo e Forte, da pochi passi, manda incredibilmente alto sopra la traversa. Rodolfo poi compie un doppio intervento decisivo su Matteazzi e Tosto. All’11’, l’Empoli passa in vantaggio: Huqi tenta il tiro, che viene deviato sotto porta da Popov, portando gli azzurri avanti. Al 16′, i blucerchiati commettono un errore difensivo fatale, con Orlandi che arriva a tu per tu con il portiere, ma si fa respingere il tiro, commettendo poi un fallo da terra. Al 22′, la Sampdoria trova il pareggio: una disattenzione difensiva di El Biache permette a Leonardi di insaccare su un lancio di Valisena. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Sampdoria Reggiana (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie B, 24 agosto 2024)

SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Sampdoria Empoli Primavera, in televisione, dovrete affidarvi a Sportitalia: il canale numero 60 del digitale terrestre dovrebbe regolarmente mandare in onda la partita di campionato, ricordiamo poi che questa emittente fornisce tutte le partite del torneo Primavera 1 ma lo fa anche attraverso gli strumenti per la diretta streaming video. Nello specifico anche per la diretta Sampdoria Empoli Primavera vi potrete affidare al sito sportitalia.com così come alla relativa applicazione, installabile e attivabile sui vostri apparecchi mobili.

DIRETTA/ Frosinone Sampdoria (risultato finale 2-2): pareggia Distefano! (Serie B, oggi 18 agosto)

FORTE PERICOLOSO COL SINISTRO

Al 23′, il centrocampista della Sampdoria Forte prova una girata di sinistro, ma la palla termina alta sopra la traversa. Alla mezz’ora, l’Empoli ha una grande occasione su punizione calciata da Bacci, con Tosto che si ritrova la palla tra i piedi, ma il suo tiro non è abbastanza potente per mettere in difficoltà il portiere avversario. Al 34′, Balde viene ammonito per aver atterrato Majdandzic lanciato verso la porta. Al 37′, i toscani sprecano un’altra occasione quando Popov non riesce a completare un triangolo con El Biache, rimanendo poco incisivo finora. Dopo 3 minuti di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

Video/ Empoli Monza (0-0) highlights: Colombo sfiora il successo casalingo! (Serie A, 17 agosto 2024)

CI PROVA POPOV!

La prima conclusione della partita arriva da Ntanda, ma Versari para senza difficoltà. Poco dopo, D’Amore interviene in modo scomposto e l’arbitro estrae il primo cartellino giallo del match. Al 7′, la Samp crea una doppia occasione pericolosa, che si conclude con un colpo di testa di Leonardi che sfiora il palo. All’11’, Valisena diventa il secondo ammonito della gara per aver trattenuto El Biache durante una ripartenza. Al 16′, l’Empoli si fa vedere in avanti con Moray che recupera palla in difesa, scambia con Popov, ma la conclusione di quest’ultimo è debole e centrale. Al 19′, l’Empoli rischia grosso quando Leonardi supera Moray in area con una finta, ma Versari gestisce bene il tiro. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Finalmente può prendere il via la diretta Sampdoria Empoli Primavera: si tratta di una partita che ha avuto parecchi precedenti nel corso dell’epoca recente, ne contiamo infatti dieci dal novembre 2019 fino allo scorso maggio, quando l’incrocio era arrivato nel finale di campionato. Il bilancio di queste sfide racconta di cinque vittorie dell’Empoli e tre della Sampdoria, con due pareggi; i toscani hanno vinto entrambe le sfide della passata stagione, in trasferta per 2-1 a metà maggio grazie ai gol di Luca Bonassi e Herculano Nabian, al termine di un recupero lunghissimo la Sampdoria aveva accorciato con Thiago.

Per trovare invece l’ultima vittoria dei blucerchiati dobbiamo tornare all’aprile precedente, e il successo era maturato in casa per la squadra allora allenata da Felice Tufano, che si era imposta segnando due volte nei primi 20 minuti di gioco con Daniele Montevago e Mihailo Ivanovic. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, perché ci siamo davvero: parola alle due squadre, la diretta Sampdoria Empoli sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SI RIALZA?

La diretta Sampdoria Empoli Primavera ci farà compagnia alle ore 18:30 di sabato 24 agosto: nella seconda giornata del campionato Primavera 1 2024-2025 avremo un match molto interessante tra due squadre che hanno perso all’esordio, ma che in termini generali sanno di poter puntare ai playoff che pure hanno mancato lo scorso anno. Ad ogni modo per la Sampdoria l’esordio in questo nuovo campionato Primavera è coinciso con un ko sul campo del Torino, risultato che comunque ci può stare vista la competitività dei granata.

L’Empoli invece ha perso in casa contro la Lazio: anche in questo caso possiamo parlare di un contesto simile, i biancocelesti sono ambiziosi e lo avevano fatto vedere già nella passata stagione. Adesso però si tratta, nella diretta Sampdoria Empoli Primavera, di rialzare immediatamente la testa: vedremo allora come andranno le cose in campo, manca ancora qualche ora e allora per presentare al meglio la diretta Sampdoria Empoli Primavera andiamo a parlare anche delle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA

Nella diretta Sampdoria Empoli Primavera abbiamo un 3-5-2 per i blucerchiati: Alessandro Lupi si affida alla stessa difesa di una settimana fa, quindi Rossello, Zeqiraj e Malanca che proteggono il portiere Rodolfo mentre i due laterali di centrocampo dovrebbero essere Boiro Balde e Ovalle Santos, ad aiutare un centrocampo nel quale Uberti, Thiago e Valisena giocano in linea ma con il brasiliano che può staccarsi facendo il trequartista, dunque sarebbe una sorta di 3-4-1-2 con Leonardi e Ntanda a giostrare da attaccanti.

Alessandro Birindelli affronta la diretta Sampdoria Empoli Primavera con un modulo simile: qui dovremmo avere due trequartisti in Orlandi e Barsotti, a supporto dell’attaccante (Popov rischia sulla pressione di Campaniello e Salvatore Monaco) con una linea di centrocampo nella quale Bacci e Matteazzi sono i due riferimenti centrali, lasciando a El Biache e Majandzic il compito di correre sulle fasce laterali. In difesa ecco invece Jacopo Seghetti tra i pali, davanti a lui Tosto, Moray e Mannelli formano il reparto arretrato della squadra toscana, con Pauliuc e Lauricella che potrebbero rappresentare delle alternative.