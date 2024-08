DIRETTA ERRANI/PAOLINI BOULTER/WATSON STREAMING: DOPPIO DONNE TENNIS, OLIMPIADI PARIGI 2024

Siamo ai quarti di finale del doppio donne per il torneo di tennis alle Olimpiadi Parigi 2024 e oggi giovedì 1 agosto alle ore 13.00 ecco la diretta Errani/Paolini Boulter/Watson, partita nella quale la coppia italiana affronta quella britannica per fare un altro passo che sarebbe di fondamentale importanza verso la zona medaglia in questa competizione che potrebbe essere una grande speranza per portarci la prima medaglia di sempre nel tennis femminile ai Giochi Olimpici.

La posta in palio quindi è stuzzicante per Sara Errani e Jasmine Paolini, che vincendo oggi pomeriggio si qualificherebbero per le semifinali. Le avversarie sono le britanniche Katie Boulter e Heather Watson, sulla carta sono favorite proprio le azzurre, testa di serie numero 3 del torneo di doppio donne alle Olimpiadi Parigi 2024, ma soprattutto finaliste un paio di mesi fa al Roland Garros proprio su questi stessi campi in terra rossa. Che cosa ci dirà la diretta Errani/Paolini Boulter/Watson?

ERRANI/PAOLINI BOULTER/WATSON IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale punto di riferimento per la diretta tv Errani/Paolini Boulter/Watson sarà sui canali di Eurosport e in diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, mentre certamente ci saranno delle finestre anche in chiaro tra Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming grazie a sito o app di Rai Play, per seguire il fondamentale quarto di finale del doppio femminile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ERRANI/PAOLINI BOULTER/WATSON OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ERRANI/PAOLINI BOULTER/WATSON: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta Errani/Paolini Boulter/Watson, è chiaro che il torneo del doppio donne di tennis alle Olimpiadi Parigi 2024 diventa adesso il grande obiettivo delle due azzurre. Jasmine Paolini è uscita prima del previsto in singolare, Sara Errani è stata beffata al terzo set con Andrea Vavassori nel doppio misto contro gli olandesi, così adesso il focus è tutto su questa coppia che, come detto, sui campi del Roland Garros ha sicuramente grande feeling e quindi vuole fare un altro passo avanti.

Già due turni superati da Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno vinto con un nettissimo 6-2, 6-3 contro le neozelandesi Routliffe/Sun e poi con un molto più combattuto 5-7, 6-3, 10-8 contro le padrone di casa francesi Garcia/Parry negli ottavi per raggiungere i quarti di finale contro le britanniche, che invece fino a questo momento hanno eliminato le tedesche Kerber/Siegemund e le brasiliane Haddad Maia/Stefani. Chi avrà la meglio nella diretta Errani/Paolini Boulter/Watson?