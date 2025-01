Diretta FeralpiSalò Pro Patria, come arrivano alla sfida le due squadre

La diretta FeralpiSalò Pro Patria mette a confronto due squadre che hanno vissuto una prima metà di stagione molto diversa e che sono in una situazione di classifica all’opposto. La squadra di casa è arrivata dalla retrocessione dalla Serie B dello scorso anno e sta dimostrando di volerci tornare, occupa la terza posizione con 3 punti di vantaggio sull’Atalanta U23 quarta e arriva da una convincente vittoria per 3-1 con il Renate. La Pro Patria invece quest’anno ha faticato e non poco e ha accumulato solamente 18 punti e in classifica occupa la posizione diciasette, arriva da una sconfitta per 1-2 contro la Giana Erminio e non porta a casa i 3 punti da dodici partite.

FeralpiSalò Pro Patria, probabili formazioni in campo

La FeralpiSalò scenderà in campo per la giornata 22 con il solito 3-4-2-1 tipico del mister Aimo Diana, con Rinaldi ancora ai box tra i pali ci sarà Liverani, come tre difensori confermati Balestrero, Pasini e Luciani, sugli esterni Boci e Pietrelli, in mezzo al campo Hergheligiu e Zennaro, Pellegrini come unica punta supportato da Maistrello e Cavuoti. L’Aurora Pro Patria invece dovrebbe confermare il 3-4-3 scelto nell’ultima gara da mister Riccardo Colombo con Beretta, Pitou e Terrani nel tridente offensivo, Somma e Piran sugli esterni, Mallamo e Nicco a centrocampo e Alcibiade, Bashi e Cavalli davanti alla porta difesa da Rovida.

Diretta FeralpiSalò Pro Patria, come guardare la partita

Per seguire la diretta FeralpiSalò Pro Patria delle 17.30 allo Stadio Leonardo Garilli agli interessati basterà connettersi al canale Sky Sport Calcio o collegarsi alle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv, per poter seguire la sfida sarà necessario essere in possesso dell’abbonamento al servizio

Diretta FeralpiSalò Pro Patria, cosa aspettarsi dalla gara: pronostici

La diretta FeralpiSalò Pro Patria sembra essere una sfida già scritta con i padroni di casa fortemente favoriti sugli ospiti visto la grande distanza di classifica tra le due squadre e i diversi momenti che le due squadre stanno vivendo. Gli ospiti hanno grandi difficoltà sia nel trovare il gol che a mantenere la tenuta difensiva e per questo è facile che il loro punteggio rimanga a 0 con gli avversari che segnano da 1 a 2 gol, il calcio però lo sappiamo è imprevedibile e quindi non è da escludere un moto di orgoglio della Pro Patria che gli permetta di portare a casa quella vittoria che non arriva da mesi ed uscire dalla crisi, questa possibilità però rimane remota e difficile che si realizzi.

