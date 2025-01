DIRETTA FEYENOORD BAYERN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Grande significato avrà la diretta Feyenoord Bayern, gli ultimi minuti possono servire per ricordare che gli olandesi hanno 10 punti in classifica, mentre i tedeschi sono a quota 12. Il Feyenoord sta ben figurando grazie a tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, le sue partite inoltre sono sempre garanzia di un grande numero di gol, considerando che la formazione di Rotterdam ne ha quattordici all’attivo e quindici al passivo, per un totale di ventinove in sei partite, quasi cinque di media.

Di fronte ci sarà un Bayern Monaco meno scintillante del previsto, perché con quattro vittorie e due sconfitte finora nel ruolino di marcia è ancora tutto da conquistare un posto nelle prime otto, che sulla carta sembrava certo. Spiccano i diciassette gol segnati, anche se in realtà nove erano arrivati in un sol colpo contro la Dinamo Zagabria. I numeri sono stuzzicanti, ma adesso conta solo dare spazio alla diretta Feyenoord Bayern! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FEYENOORD BAYERN: INCROCIO STORICO!

Presentiamo la diretta Feyenoord Bayern, una bella partita al De Kuip che, alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio, ci fa compagnia nella penultima giornata del girone di Champions League 2024-2025. Il Bayern ha sofferto, ma nel finale dell’anno solare si è rimesso in corsa e ora vuole qualificarsi direttamente agli ottavi: dopo due sconfitte consecutive la squadra di Vincent Kompany ha prima battuto il Psg, sfida tra due big in crisi, e poi ha dominato contro lo Shakhtar in campo neutro, dunque adesso i suoi punti sono 12 e notizia è che il Bayern Monaco per entrare nelle prime otto non dipenderà soltanto dai suoi risultati.

Più complicato il cammino del Feyenoord, che comunque può ambire a proseguire la sua corsa attraverso i playoff: gli olandesi hanno ottenuto una preziosa vittoria contro lo Sparta Praga per portarsi a 10 punti, possono dunque sognare il sorpasso ai danni dei tedeschi in una classifica che, ospitando ben 36 squadre, è davvero lunghissima e sempre soggetta a cambiamenti anche radicali. Noi adesso aspettiamo che la diretta Feyenoord Bayern prenda il via, manca ancora qualche ora per il calcio d’inizio e allora proviamo innanzitutto a concentrarci sulle scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni al De Kuip.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD BAYERN

Tanti infortunati per Brian Priske, che nella diretta Feyenoord Bayern punta ovviamente sul 4-3-3: in porta Bijlow, davanti a lui ecco due centrali che potrebbero essere Beelen e Trauner con i terzini Read a destra e Hugo Bueno a sinistra, a centrocampo il frangiflutti che si piazza in posizione centrale è Zerrouki che si avvarrà della collaborazione di Stengs e Milambo sulle mezzali, per quanto riguarda invece il tridente offensivo avremo presumibilmente Osman e Igor Paixao ad agire sulle corsie laterali, come centravanti naturalmente Santiago Gimenez.

Kompany risponde con il 4-2-3-1, da valutare le scelte con rosa ampia: possiamo ipotizzare che nella diretta Feyenoord Bayern Upamecano e Kim Min-Jae siano sempre i centrali davanti a Neuer, poi Laimer-Stanisic e Alphonso Davies-Raphael Guerreiro i ballottaggi sulle fasce con Goretzka, reduce da una doppietta al Wolfsburg, che in mezzo al campo può lasciare posto ad Aleksandar Pavlovic che andrebbe ad affiancare Kimmich. Davanti se la giocano Musiala, Gnabry e Thomas Muller: eventualmente panchina per almeno due tra Leroy Sané, Olise e Coman, con Harry Kane comunque confermato da prima punta.

QUOTE E PREVISIONI FEYENOORD BAYERN

Per quanto riguarda le quote sulla diretta Feyenoord Bayern, l’agenzia Snai premia nettamente la squadra ospite: abbiamo un valore corrispondente a 1,40 volte la giocata sul segno 2 per la vittoria del Bayern Monaco, mentre il segno 1 che regola il successo del Feyenoord vi farebbe guadagnare 6,50 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 5,00 volte la posta in palio.