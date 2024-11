VIDEO VERONA INTER, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Parlare di Verona Inter poteva aprire molte discussioni a seconda del risultato che sarebbe maturato, ma sul 5-0 oltre a fare i complimenti ai nerazzurri c’è poco da dire. Soprattutto perché la goleada è arrivata nel primo tempo, con un Verona che non ha saputo continuare dopo un buon inizio sugli stessi ritmi. La prima vera occasione infatti è per gli scaligeri, con Tengstedt che prende la traversa dopo pochi giri di orologio. Ma dopo questo la squadra si è dovuta arrendere all’Inter.

Come sono nati tutti questi gol? L’indiziato numero uno è Zanetti, che dopo due mesi che proponeva una difesa a quattro che dava solidità alla squadra di casa, oggi ha rimescolato le carte nel proprio mazzo proponendo una difesa schierata a tre. I giocatori in campo, come vedrete dal video, non avevano ancora digerito i dettami tecnici come enuncia il terzo gol siglato da Thuram, dove Bastoni riesce a pescarlo vedendo un grande spazio lasciato dalla difesa giallo blu.

VIDEO VERONA INTER, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Verona Inter come da programma vede i nerazzurri difendere il vantaggio e gestire il risultato facendo anche parecchio turnover oltre quello della formazione iniziale, importante infatti far mettere minuti nelle gambe anche a chi gioca meno. Come ad esempio Arnautovic. Interessante capire perché Taremi non sia stato chiamato in causa, forse Inzaghi non lo ha visto bene nelle recenti uscite. La gestione nerazzurra però non pregiudica qualche azione degna di nota: Zielinski ad esempio è andato vicino a segnare il 6-0 su assist di Carlos Augusto tagliando dentro l’area, ma il colpo di testa finisce fuori.

Il risultato finale come ci si poteva aspettare sorride all’Inter per 5-0, oggi il Verona non ha espresso la sua miglior performance. Come dicevamo all’inizio la squadra non ha saputo digerire l’aspetto tattico della difesa a tre che come si sa lascia molti spazi quando i giocatori non sono abituati. Una mossa quella di Zanetti che per questa volta non ha pagato, ma bisognerà vedere in futuro contro squadre della stessa categoria. Certo è che escludere Lazovic non ha fatto bene alla squadra, oltre ad essere il leader con la fascia da capitano al braccio, è anche il giocatore più tecnico della rosa che non trova spazio con una difesa a tre.

VIDEO VERONA INTER: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS