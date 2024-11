DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: SI VA A LAS VEGAS!

Con la diretta Formula 1 ci lanciamo verso il terzultimo appuntamento della stagione: il Gp Las Vegas 2024 apre le danze venerdì 22 novembre, si tratta di un fine settimana “classico” perché non è prevista la gara Sprint (la prossima, e ultima, sarà in Qatar) e allora possiamo subito dire che oggi ci faranno compagnia le prime due sessioni di prove libere, ciascuna della durata di un’ora, con la FP1 che scatterà alle 3:30 e la FP2 che prenderà il via alle ore 7:00, naturalmente gli orari qui indicati sono quelli con il fuso di casa nostra. Il Gp Las Vegas, affascinante per la venue, ha debuttato lo scorso anno nella diretta Formula 1: lo ha vinto Max Verstappen che avrà ora l’occasione di allungare e magari anche vincere il titolo.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live vincitore: Verstappen ha vinto GP Brasile 2024, podio Alpine e Leclerc 5°

ossiamo anche fare una breve considerazione sul Las Vegas Strip Circuit, uno dei tracciati urbani nel circus che si percorre in senso antiorario: la lunghezza è di sei chilometri e 200 metri, cosa che lo rende il più lungo nel campionato ad eccezione della sola Spa-Francorchamps. Ci sono almeno tre rettilinei decisamente lunghi dove il motore della monoposto conterà parecchio, e poche curve davvero tecniche: si profila un ennesimo duello tra Red Bull e McLaren ma attenzione, nelle ultime gare la Ferrari è cresciuta in modo esponenziale e dunque anche la diretta Formula 1 per il Gp Las Vegas 2024 potrebbe presentarci una rossa arrembante, sempre a caccia del Mondiale costruttori in questa stagione.

Diretta Formula 1 streaming/ Qualifiche live video GP Brasile San Paolo 2024: rinvio a domani!

FORMULA 1 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP LAS VEGAS 2024

Come sempre la diretta Formula 1 per quanto riguarda il venerdì è affidata esclusivamente alla televisione satellitare, non fa eccezione il Gp Las Vegas 2024 che non godrà di una trasmissione in chiaro e dunque sarà appannaggio di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, che trovate rispettivamente ai canali 207 e 201 del decoder. In aggiunta va anche detto, naturalmente, che si potrà seguire la diretta Formula 1 in streaming video come sempre, ma anche questa è un’alternativa solo per gli abbonati: qui le soluzioni sono due, la prima rappresentata dall’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) e la seconda tramite la piattaforma Now Tv, della quale bisognerà appunto essere clienti.

Diretta Formula 1 Streaming/ Piastri in Pole! video live tv GP Brasile San Paolo 2024 (1° novembre)

DIRETTA FORMULA 1 GP LAS VEGAS 2024: VERSTAPPEN AL SICURO?

Anticipando la diretta Formula 1 per il Gp Las Vegas 2024, possiamo dire senza ombra di dubbio che il Mondiale potrebbe essersi risolto in Brasile: sotto il nubifragio di Interlagos Max Verstappen ha inflitto un ko tecnico al suo avversario Lando Norris, partito diciassettesimo (e con il britannico in pole position) ha clamorosamente vinto la gara, anche con un po’ di fortuna, e in una tappa in cui Norris avrebbe potuto mangiargli quasi tutto il vantaggio si è portato a 62 punti di margine, laddove quelli rimasti da assegnare sono 87. Ragion per cui Verstappen potrebbe laurearsi già domenica campione del mondo per il quarto anno consecutivo: sarebbe così con un 25-0.

Possibile e probabile che il verdetto sia rimandato almeno al Qatar, ma intanto nella diretta Formula 1 sappiamo bene che Verstappen si è rimesso nella condizione di poter agevolmente gestire la situazione nel migliore dei modi, i calcoli ci dicono che l’olandese potrebbe arrivare sempre sesto nelle ultime tre gare lunghe, ottenere un punto nella Sprint del Qatar e festeggiare ugualmente anche qualora Norris dovesse vincere ogni singolo appuntamento da qui al termine della stagione. Verstappen in una botte di ferro, Ferrari che insegue il Mondiale costruttori e poi tutti gli altri, non vediamo l’ora di assistere alla diretta Formula 1 con il Gp Las Vegas 2024.