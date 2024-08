DIRETTA FRANCIA POLONIA STREAMING VIDEO TV: CI SI GIOCA L’ORO! (VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024)

Eccoci alla diretta Francia Polonia, che si gioca alle ore 13:00 di sabato 10 agosto: a Versailles è arrivato il momento della finale di volley maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, si assegna la medaglia d’oro in uno dei tornei più attesi dei Giochi. Purtroppo, l’Italia ha giocato ieri per il bronzo: un altro grande rammarico per un gruppo che ancora una volta aveva tutto per spezzare la maledizione olimpica, ma che è caduta in semifinale contro la Francia (dopo aver già rischiato contro il Giappone) e ha dovuto abbandonare i sogni di gloria. Sogni che invece sono vivissimi per i padroni di casa: nella diretta Francia Polonia i transalpini possono bissare l’oro vinto a Tokyo tre anni fa, e sarebbe un grandissimo risultato. C

hiaramente però bisogna fare i conti con la straordinaria Polonia: campione d’Europa in carica, argento mondiale, punto di riferimento nel volley maschile almeno per gli ultimi anni, ha fatto un miracolo in semifinale contro gli Usa perché si è presentata con parecchi infortunati o giocatori in condizioni precarie, ha gli uomini contati ma nonostante tutto ha rimontato e vinto al tie break. Nikola Grbic contro Andrea Giani dunque: nella diretta Francia Polonia la finale di volley maschile ci dirà se i padroni di casa vinceranno per la seconda volta consecutiva le Olimpiadi o se i polacchi torneranno a festeggiare dopo ben 48 anni da quell’unico oro conquistato a Montréal.

FRANCIA POLONIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Francia Polonia, la grande finale per la medaglia d’oro nel volley maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, è ovviamente appannaggio della televisione di stato con Rai Due e Rai Sport che come sempre sono i due canali che si occupano di trasmettere le fasi salienti dei Giochi, e questo riguarda anche la diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o installando e attivando la relativa applicazione.

In alternativa per avere accesso alla diretta Francia Polonia ci saranno i canali di Eurosport, almeno uno dei due principali (numeri 210 e 211 del decoder) oppure una delle piattaforme a pagamento per la diretta streaming video, che ricordiamo essere Discovery Plus (la vera casa delle Olimpiadi Parigi 2024), Now Tv, Tim Vision e DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI FRANCIA POLONIA

DIRETTA FRANCIA POLONIA: PADRONI DI CASA PER IL BIS

Per aprire la diretta Francia Polonia, finale di volley maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, non possiamo non partire dalla situazione in casa polacca: contro gli Usa ha giocato il palleggiatore di riserva Grzegorz Lomacz, già lui acciaccato, perché Marcin Janusz quasi non riusciva a camminare, in più Grbic ha convocato due giocatori chiave come Lukasz Kaczmarek e Aleksander Sliwka che stanno tutt’altro che bene (e infatti hanno giocato pochissimo), inoltre si è fermato anche un altro fenomeno come Kamil Semeniuk. Insomma: la diretta Francia Polonia vedrà i campioni d’Europa in carica con un roster contato, a meno che qualcuno recuperi un minimo di condizione per essere in campo regolarmente.

Proprio questo però ci dice dello straordinario livello della Polonia, che nonostante tutto ha raggiunto la finale alle Olimpiadi Parigi 2024 contro uno squadrone come gli Usa; dall’altra parte però c’è la Francia, noi saremo contentissimi se Andrea Giani dovesse salire sul tetto olimpico e certamente nella diretta Francia Polonia bisogna considerare come questa nazionale, guidata dal talento di Earvin Ngapeth ma ispirata anche da Jean Patry e Nicolas Le Goff tra gli altri, sia riuscita a confermarsi e possa ora fare il bis olimpico. La curiosità è legata allo schiacciatore Kévin Tillie: papà Laurent è il CT che ha vinto le Olimpiadi a Tokyo, dove anche il figlio era presente.