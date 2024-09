DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2024: L’ALBO D’ORO

Nel giorno della diretta gara in linea donne Mondiali di ciclismo 2024, possiamo fare un tuffo nella storia. I Campionati del Mondo di ciclismo su strada ospitarono per la prima volta una gara femminile nel 1958 a Reims, con la vittoria della lussemburghese Elsy Jacobs. L’Italia per molti anni ottenne al massimo diversi secondi posti – per la precisione due con Morena Tartagni, uno con Laura Bissoli e altri due con Maria Canins – fino al 1997 a San Sebastian, quando il primo trionfo iridato di una ciclista azzurra fu firmato da Alessandra Cappellotto.

Nel 2007 la vittoria a Stoccarda di Marta Bastianelli ha aperto il nostro periodo più felice, con il successo di Tatiana Guderzo nel 2009 a Mendrisio e la doppietta di Giorgia Bronzini, nel 2010 a Geelong e nel 2011 a Copenaghen, mentre Elisa Balsamo è diventata campionessa del Mondo nel 2021 a Lovanio. Negli ultimi anni, per noi ai Mondiali sono arrivati anche cinque bronzi: a Valkenburg 2012 Elisa Longo Borghini, nel 2013 a Firenze Rossella Ratto, nel 2018 a Innsbruck l’eterna Guderzo, sul podio a nove anni di distanza, nel 2020 d’altronde è tornata a medaglia otto anni dopo pure Longo Borghini a Imola, infine nel 2022 Silvia Persico. Sette delle ultime dodici edizioni sono state vinte dall’Olanda, che però l’anno scorso dovette accontentarsi del secondo posto per Demi Vollering alle spalle di Lotte Kopecky. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GARA IN LINEA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV AI MONDIALI CICLISMO 2024, COME SEGUIRE

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea donne dei Mondiali di ciclismo 2024 sarà davvero ampio sulla Rai: appuntamento prima su Rai Sport HD (canale numero 58) dalle ore 12.40 per tre ore e poi dalle ore 15.40 su Rai Due per tutte le fasi salienti della corsa e anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che si potrà seguire la gara in linea donne dei Mondiali di ciclismo 2024 anche in diretta streaming video tramite sito Internet o app di Rai Play, mentre per gli abbonati ricordiamo che pure Eurosport trasmetterà tutto per i suoi abbonati, in televisione e tramite i servizi di streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2024

CHI PRENDE LA MAGLIA IRIDATA?

Oggi, sabato 28 settembre, la diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2024 attirerà l’attenzione di tifosi e appassionati perché in palio ci sarà una delle maglie iridate più ambite nella rassegna di Zurigo, quella appunto della gara in linea donne che dovrà incoronare l’erede di Lotte Kopecky, vincitrice un anno fa a Glasgow. Quest’anno il percorso dovrebbe essere particolarmente impegnativo, sicuramente molto più di quello che appena un paio di settimane fa ha laureato campionessa europea l’olandese Lorena Wiebes, per cui ci attendiamo un altro genere di atlete protagoniste principali oggi della diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2024.

Questo significa ad esempio che per l’Italia la capitana potrebbe essere la straordinaria Elisa Longo Borghini, che quest’anno ha vinto il Giro d’Italia Women ma anche il Giro delle Fiandre e vorrebbe coronare la carriera con un trionfo iridato dopo quattro bronzi tra Mondiali ed Olimpiadi nelle gare in linea. Il c.t. Paolo Sangalli ha composto una Nazionale molto variegata, dalla scalatrice Gaia Realini a una velocista di lusso come Elisa Balsamo, chiamata a rendersi utile nei tratti pianeggianti. Di certo sarà una gara dura, che incoronerà una vera campionessa come vincitrice al termine della diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2024…

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2024: ORARIO E PERCORSO

La diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2024 oggi prevederà un percorso di 154,1 km dalla partenza di Uster, fissata alle ore 12.45, con un primo tratto in linea per poi arrivare a Zurigo, entrare nel circuito finale e dopo un primo passaggio completare quattro giri di questo anello di ben 27 km che sarà quindi lungo e anche piuttosto impegnativo. Lo strappo più impegnativo sarà quello di Zürichbergstrasse, di circa un chilometro all’8% medio, ma punte di pendenza massima al 17,2%, che potrebbe fare male soprattutto con il passare dei giri e l’aumentare della fatica.

Più avanti ci sarà la salita di Witikon, un pochino più lunga misurando 2,3 km, anche se la pendenza non è micidiale, essendo al 5,7% medio e con punte massime al 9%. Entrambe sono collocate nella prima parte del circuito, che inseguito si farà più semplice, rimanendo però vallonato e con un’ultima breve salita a circa 7 km dall’arrivo di Zurigo, che comunque a sua volta potrebbe lasciare il segno con il passare dei giri, soprattutto all’ultimo, perché sarà di fatto l’ultima asperità del percorso per la diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2024, quindi potrebbe essere a sua volta determinante per stabilire il nome della vincitrice.