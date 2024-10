DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024: VIA ALLA RASSEGNA IRIDATA

La diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 ci ricorda che non sono ancora finite le emozioni di questa stagione per tutti gli amanti delle biciclette: da oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, comincia infatti la rassegna iridata che ci terrà compagnia fino a domenica presso il velodromo di Ballerup, in Danimarca, una delle Nazioni ormai saldamente protagoniste del ciclismo, sia su pista sia su strada, per cui non mancherà un pubblico competente ed appassionato. Certo, essendo l’anno olimpico l’evento principale sono stati i Giochi, che per l’attività su pista hanno la priorità ed erano il focus del lavoro svolto in tutti gli ultimi anni, ma non mancheranno le emozioni con la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2024/ Tadej Pogacar ha vinto il titolo, lo sloveno è nella storia! (29 settembre)

Ci saranno alcune rivincite dopo le Olimpiadi, ma anche l’inizio di nuovi progetti verso Los Angeles 2028, che ovviamente diventa adesso l’obiettivo finale, anche se naturalmente ancora piuttosto lontano. Ovviamente bisogna fare i conti anche con alcune scelte individuali: ad esempio, in casa Italia ha deciso di rinunciare Filippo Ganna, con Jonathan Milan che sarà dunque il nostro punto di riferimento – ma solo per l’inseguimento individuale; ci sarà anche il veterano Elia Viviani, che resta il simbolo della rinascita della nostra pista e che vuole regalarci nuove emozioni dopo l’argento olimpico nell’Americana con Simone Consonni, altro nome di spicco per noi nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, che oggi ci terrà compagnia dalle ore 18.30 con i primi titoli in palio.

Diretta/ Kopecky ha vinto, Longo Borghini bronzo! Gara in linea donne Mondiali ciclismo 2024 (28 settembre)

MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Non è una sorpresa per i grandi eventi del ciclismo, ma tifosi e appassionati potranno godersi una doppia opzione per seguire la diretta tv Mondiali ciclismo su pista 2024, che sarà garantita fin da oggi sia in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58) sia per gli abbonati su Eurosport. Ecco allora che sarà doppia pure la possibilità della diretta streaming video Mondiali ciclismo su pista 2024, disponibile per tutti tramite Rai Play o per gli abbonati grazie a Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

Pronostico Mondiali ciclismo 2024/ Fondriest: “Pogacar favorito numero 1 a Zurigo” (esclusiva)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2024: IL PROGRAMMA DI OGGI

Presentando la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 dobbiamo ancora parlare delle ragazze: qui l’attesa è soprattutto per le campionesse olimpiche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che saranno le nostre punte di diamante insieme a Letizia Paternoster, mentre l’assente di spicco in campo femminile è Elisa Balsamo. Detto questo, dobbiamo iniziare a scendere nel dettaglio del programma quotidiano e allora ricordiamo che saranno tre i titoli da assegnare nella sessione serale oggi a Ballerup.

Abbiamo già fissato alle ore 18.30 l’inizio, dobbiamo però essere onesti e dire che le tre finali odierne non sono quelle in cui l’Italia avrà particolari ambizioni di podio. Dovrebbero quindi essere altri a giocarsi le prime medaglie e i titoli, cominciando dallo scratch femminile alle ore 19.00, con Martina Fidanza che comunque sarà un ottimo nome da spendere tra le outsider, mentre successivamente avremo le due finali dello sprint a squadre, sia maschile sia femminile. Purtroppo non ci sarà invece l’Italia nell’inseguimento a squadre maschile a causa di una caduta, defezione che ci toglie di scena per l’ultimo atto del giorno nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024…