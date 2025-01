DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI, RISCATTO LOMBARDO?

Due tra le formazioni che hanno iniziato l’anno senza perdere. La diretta Giana Erminio Pro Vercelli vedrà infatti i lombardi reduci da un 2-1 con la Pro Patria mentre i piemontesi dal pari con il Lumezzane. La sfida si giocherà sabato 11 gennaio 2024 alle ore 15:00. Come detto la Giana ha inaugurato bene l’anno. Nelle gare precedenti comunque non era andata male alla squadra dato che era arrivato il 3-0 all’Avellino in Coppa Italia Serie C e il pareggio senza reti nella sfida con il Vicenza.

La Pro Vercelli, con il punto messo a referto con il Lumezzane, ha risollevato la propria situazione seppur leggermente. Infatti nelle ultime sfide del 2024 ci sono state due sconfitte di misura per 1-0. una con il Renate e l’altra contro la Pergolettese.

DOVE VEDERE DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO

Per poter vedere la diretta Giana Erminio Pro Vercelli, dovrete possedere un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky. Questo vi permettere di vedere anche la diretta streaming dell’incontro sull’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO VERCELLI

La Giana Erminio scenderà in campo con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali Mangiapoco, difeso da Alborghetti, Ferri e Colombara. Agiranno da esterni Previtali e Caferri con Marotta e Nichetti in mediana. Lamesta supporterà Montipo e Stuckler.

La Pro Vercelli risponderà con l’assetto tattico 3-5-2. Rizzo in porta, pacchetto arretrato composto da Marchetti, Clemente e Anton. A centrocampo Iezzi, Iotti, Louati, Contaldo e Pino. La coppia d’attacco sarà Comi-Coppola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIANA ERMINIO PRO VERCELLI

La squadra di casa, la Giana Erminio, parte favorita a 2.10. A dirlo sono le quote che vedono invece la X a 3 e il 2 fisso a 3.50. Gol e No Gol rispettivamente a 1.88 e 1.75.

