Diretta Pergolettese Pro Vercelli: punti per la salvezza

Il pomeriggio di domenica 22 dicembre offre alle 15:00 la diretta Pergolettese Pro Vercelli valevole per la 20 giornata del Gruppo A di Serie C. Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione difficile che li vede occupare la parte bassa della classifica a distanza di un solo punto l’una dall’altra. I lombardi arrivano dal pareggio in trasferta contro l’Aurora Pro Patria, che poco aiuta entrambe le squadre, mentre i piemontesi hanno subito la decima sconfitta stagionale contro il Renate per 1-0 chiudendo la gara in dieci uomini per l’espulsione di Emmanuello che non sarà quindi disponibile.

La sfida sarà fondamentale per fare punti utili per allontanarsi dalla zona calda dello scontro salvezza per la Pro Vercelli e per uscire dalla zona playout salvezza per la Pergolettese, che dovrà essere brava a offrire una convincente prova difensiva per limitare Gianmario Comi, il bomber della squadra allenata da Marco Banchini, quarto nella classifica marcatori del torneo con 8 gol, su cui i piemontesi fanno grande affidamento nonostante non trovi il gol da due giornate. L’ultima vittoria per i ragazzi di Giacomo Curioni risale al 26 ottobre in casa contro la Triestina mentre la Pro Vercelli è tornata alla sconfitta nell’ultima giornata dopo due turni in cui ha portato a casa 4 punti contro Aurora Pro Patria e Feralpisalò. Ci possiamo aspettare una gara con poche emozioni con le due squadre che potrebbero accettare di dividersi la posta in palio.

Diretta Pergolettese Pro Vercelli, dove seguire la partita in streaming video

Come per tutto il campionato di Serie C, la diretta Pergolettese Pro Vercelli sarà disponibile abbonandosi a Sky Sport che permette di seguire la partita in streaming su NowTv e SkyGo e sui canali dedicati.

Pergolettese Pro Vercelli, Le probabili formazioni

Le probabili formazioni per la diretta Pergolettese Pro Vercelli vedono la squadra di casa che dovrà fare a meno di Stante e Jaouhari squalificati ma che per il resto dovrebbe puntare sugli undici che hanno portato a casa il punto nell’ultima uscita stagionale. Mister Curioni punterà sul solito 4-3-3 con Cordaro tra i pali, Lambrughi potrebbe essere affiancato in mezzo alla difesa da Bignami, mentre confermati Tonoli e Olivieri, a centrocampo Anelli potrebbe affiancare Careccia e Arini, mentre Baselli, Parker e Scarsella a formare il tridente offensivo.

La Pro Vercelli dovrà fare a meno di Simone Emmanuello squalificato nell’ultima giornata e dovrebbe presentarsi quindi con il consueto 3-4-1-2 con Rizzo tra i pali, De Marino, Marchetti e Sbraga a formare la linea difensiva, Iezzi e Pino sugli esterni com Rutigliano e Iotti in mezzo al campo e Contaldo dietro a Comi e Coppola

Pergolettese Pro Vercelli: Pronostico e quote

Per fare un pronostico sulla diretta Pergolettese Pro Vercelli ci affidiamo alle quote Snai che vedono la squadra di casa favorita con una quota di 2.25 sulla squadra in trasferta con quota 3.20, il pareggio invece è quotato 2.85, da tenere d’occhio anche la quota del gol per entrambe le squadre a 2.25 e quella delle reti inviolate data a 1.58.