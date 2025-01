DIRETTA GUBBIO LUCCHESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Gubbio Lucchese, facciamo un passo indietro e guardiamo le statistiche che vanno a precedere questo match. In questo modo riusciremo a capire che tipo di partita andremo ad attenderci e in più capiremo anche i principali trend delle due formazioni. Di certo guardando i numeri non parliamo delle prime della classe, abbiamo i padroni di casa che non superano lo 0,7 di gol fatti in casa secondo il calcolo AVG, mentre in difesa poi ne subiscono 1,1 secondo lo stesso calcolo.

Non sorprende infatti che la squadra vinca il 30% di partite a cui prende parte, mentre invece passando ai toscani questa percentuale si abbassa della metà. Questo perché la Lucchese ha problemi a segnare, soprattutto nelle ultime tre partite dove è rimasta con una media dello 0,2. In più in attacco non riesce ad andare sotto l’1,5. Sembra una gara in cui il Gubbio potrebbe prevalere, andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Gubbio Lucchese. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GUBBIO LUCCHESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Gubbio Lucchese sarà trasmessa sabato 4 gennaio alle ore 15 su Sky Sport, titolare dei diritti di trasmissione della terza serie. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la gara in streaming su dispositivi mobili, tablet e smart TV compatibili tramite l’app Sky Go. Il match sarà inoltre visibile su NOW TV.

SFIDA PLAYOUT

Gubbio e Lucchese si affronteranno per la prima partita del 2025, parliamo della diretta Gubbio Lucchese, in programma per venerdì 4 gennaio alle ore 15 e prima partita della ventunesima giornata della Serie C girone B. Le due squadre si affrontano con una situazione di classifica difficile, infatti le due squadre si trovano rispettivamente al quattordicesimo e al sedicesimo posto della classifica del girone B, i padroni di casa con ventidue punti e gli ospiti con diciannove in zona playout.

Il Gubbio non se la passa certo bene, la squadra umbra infatti viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque, unica nota agrodolce il pareggio per 1-1 contro la SPAL, altra contendente per la salvezza. La Lucchese ha invece totalizzato cinque punti nelle ultime cinque, vincendo lo scontro diretto con il Pontedera e risalendo parzialmente l’inferno delle ultime posizioni. Nel girone d’andata a spuntarla fu il Gubbio, corsaro fuori casa con un rigore di D’Ursi. Chissà che la Lucchese non voglia ricambiare il favore…

GUBBIO LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Gubbio dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3. Venturi tra i pali, difesa a tre composta da D’Avino, Rocchi e Signorini. A centrocampo, Stramaccioni e David agiranno sulle corsie laterali, con Iaccarino e Conti al centro. Tridente offensivo formato da Maisto, Tommasini e D’Ursi.

La Lucchese di mister Gorgone risponde con un 3-5-2. Coletta sarà il portiere, difesa con Sabbione, Fazzi e Gasbarro. A centrocampo, Quirini e Gemignani presidieranno le fasce, con Catanese, Tumbarello e Visconti centrali. In attacco spazio alla coppia Saporiti-Magnaghi, pronta a insidiare la difesa avversaria.

DIRETTA GUBBIO LUCCHESE, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse per la diretta Gubbio Lucchese i padroni di casa sono favoriti con una quota di 2.00, mentre la vittoria della Lucchese è quotata a 3.50. Il pareggio si gioca a 3.00. Occhio al Gol a quota 2.00.