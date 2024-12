Emozioni a non finire nel primo tempo di Ascoli Spal, match che da previsione doveva essere bloccato almeno in avvio ma nella realtà di fatti i primi due gol che vedrete in questo video saranno siglati nei primi minuti della partita. Apre tutto Caccavo, giocatore che ha mostrato ancora una volta la sua dote tecnica con un bel tiro posizionato bene tra il difensore e il portiere, cosa che non ha permesso all’estremo difensore di vedere fino a che punto si sarebbe mosso il pallone.

Ma la fortuna dei marchigiani dura poco visto che Antenucci poi in contropiede riesce a segnare il pareggio con un gol da vero rapace d’aria, senza vedere troppo la tecnica anche se sicuramente parliamo di un giocatore capace. Sempre lui in chiusura della prima frazione va vicino al raddoppio, ma ottima la parta del portiere ascolano

VIDEO ASCOLI SPAL, IL SECONDO TEMPO

Si apre alla grande il secondo il tempo di Ascoli Spal, partita che non smette di essere divertente e dagli highlights sarà sicuramente più comprensibile il motivo. Abbiamo dei cambi in casa Ascoli con Bertini che neanche in due minuti prova già su corner, solo che il suo tiro finisce a lato di parecchio dal palo difeso dal portiere.

Ascoli e SPAL si dividono i punti in un pareggio che riflette l’equilibrio di una gara combattuta ma senza troppe emozioni. Il risultato finale di 1-1 è il frutto di un primo tempo in cui entrambe le squadre si sono studiati senza riuscire a prevalere sull’altra. L’Ascoli è partito bene, mettendo pressione agli avversari, ma la SPAL ha risposto con ordine e solidità difensiva.

VIDEO ASCOLI SPAL: GOL E HIGHLIGHTS